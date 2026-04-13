Hungaroring, credits: @HungaroringF1

Megaverbouwing Hungaroring bevindt zich in laatste fase

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De grootschalige renovatie van de Hungaroring bevindt zich momenteel in de absolute afrondingsfase. Er wordt hard gewerkt aan het opnieuw asfalteren van diverse secties van de baan. Het circuit in Mogyoród moet binnenkort officieel worden opgeleverd. Daarmee komt een einde aan een meerjarig project om de faciliteiten te moderniseren naar de huidige maatstaven van de Formule 1.

In deze laatste fase van de verbouwing ligt de focus op het circuit zelf, waarbij specifieke baandelen buiten het start-finishgedeelte worden aangepakt. Terwijl het rechte stuk al in een eerdere fase van een nieuwe laag asfalt werd voorzien, wordt nu de laatste sector van het circuit opnieuw geasfalteerd, evenals enkele tussenliggende secties. Naast het asfalt worden ook de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de interne faciliteiten van het complex, waaronder de VIP-ruimtes die tijdens de vorige editie nog in een overgangsfase verkeerden.

Vernieuwd pitcomplex en bredere paddock

Verbouwing Hungaroring


De meest in het oog springende vernieuwingen bevinden zich rondom de pitstraat, waar een volledig nieuw pitgebouw is verrezen met 36 racegarages en vier technische garages. Bovenop dit gebouw is een modern mediacentrum gerealiseerd dat vanaf dit seizoen volledig operationeel is. Verder is de hoofdtribune vervangen door een overdekte constructie die plaats biedt aan 10.296 toeschouwers, is de paddock met negentien meter verbreed en zijn er twee nieuwe voetgangerstunnels onder het rechte stuk aangelegd. Aan de totale modernisering hangt een prijskaartje van 105 miljard forint, wat neerkomt op ongeveer 260 miljoen euro.

Contractduur GP van Hongarije

De minister van het kantoor van de premier, Gergely Gulyás, heeft eerder al bevestigd dat het project op schema ligt om de deadline te halen. De vernieuwingen zijn een cruciale voorwaarde gebleken voor de contractverlenging met de Formule 1, waardoor de koningsklasse van de autosport tot in ieder geval 2032 verzekerd is van een race op Hongaarse bodem. De eerstvolgende editie, die tevens de veertigste verjaardag van de Grand Prix markeert, staat gepland voor zondag 26 juli.

Gasly vermoedt dat de Formule 1 richting 25 Grands Prix per jaar gaat

