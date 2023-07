Dan Davis & Remy Ramjiawan

Maandag 17 juli 2023 20:28 - Laatste update: 20:29

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel maakt zich zorgen over de toekomst van de Formule 1, maar ook de motorsport in zijn geheel, als niet snel de groene richting wordt gekozen.

Vettel verscheen op de laatste dag van het jaarlijkse Goodwood Festival of Speed ​​en nam deel aan verschillende demonstratieritten in twee historische auto's. Hij sprong achter het stuur van Nigel Mansell's titelwinnende FW14B uit 1992 en Ayrton Senna's McLaren MP4/8 uit 1993 tijdens het evenement, terwijl hij duurzame brandstoffen gebruikte als onderdeel van zijn Race Without Trace-initiatief.

'Niet mijn project, van ons allemaal'

Nadat hij uit de iconische machine van Mansell was geklommen, uitte Vettel nogmaals zijn angst voor de toekomst van de Formule 1 - ondanks dat de sport vanaf 2026 overschakelt op 100 procent duurzame brandstoffen - en de steeds erger wordende klimaatcrisis. "Het is niet mijn project. We leven allemaal in dezelfde wereld en daar moeten we voor zorgen", zo opent hij in gesprek met Karun Chandhok.

'Ik hou van motorsport'

"De wereld verandert en dat is heel ernstig. Ik denk dat we er goed voor moeten zorgen. Ik hou natuurlijk van motorsport en het zou zonde zijn als evenementen als deze of races of motorsport als geheel in gevaar zouden komen of zouden verdwijnen. Daarom wil ik het graag beschermen. Ik wil dat we de golf voor zijn voordat we met die dreiging te maken krijgen", gaat Vettel verder. Hij wijst naar het doemscenario dat landen straks de deur dichthouden voor een sport die het niet zo nauw neemt met de klimaatveranderingen.

"Ik denk dat we allemaal, we zijn hier vandaag gekomen, deze auto's bewonderen. Ik had het genoegen om met een aantal van hen te rijden. Het zou zonde zijn als ze voor altijd zouden zwijgen en verdwijnen. We willen ze in leven houden en ik denk dat we dat samen kunnen doen", aldus Vettel, die gelooft in een groenere richting.