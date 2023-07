Remy Ramjiawan

Mick Schumacher moest aan het einde van 2022 plaatsmaken voor landgenoot Nico Hülkenberg bij Haas. Hoewel er werd gedacht dat teambaas Guenther Steiner er alles aan heeft gedaan om The Hulk binnen te halen, onthult de Duitser dat het precies andersom is gegaan.

Met Hülkenberg naast Kevin Magnussen heeft het Amerikaanse Haas twee ervaren rotten in de auto's zitten. Daarmee is het afgeweken van het doel van een aantal jaren geleden. Zo wilde Steiner het vanaf 2021 over een andere boeg gooien, door jong talent naar het team te halen. Schumacher werd aangetrokken naast Nikita Mazepin. Toch kwam Steiner snel terug van die filosofie, want Magnussen kwam in 2022 terug naar de renstal en Hülkenberg werd uiteindelijk de vervanger van Schumacher.

'Kwam veel meer vanuit mij'

Er wordt aangenomen dat Steiner alles uit de kast heeft gehaald om Hülkenberg binnen te halen, maar in gesprek met WTF1 legt de Duitser uit dat het precies andersom is verlopen. "Dat is eigenlijk niet hoe het is gegaan. Het kwam veel meer vanuit mij. Ik ging Guenther achterna. Ik irriteerde hem en ik bleef volharden. Ik bleef hem maar informatie toesturen en laten zien dat ik terug wilde komen", zo legt hij uit.

'Uiteindelijk gaf Steiner mee'

Uiteindelijk hielpen de resultaten van Schumacher ook niet mee, die uiteindelijk voor veel schadekosten heeft gezorgd in 2022. Steiner wilde naast Magnussen ook een routinier hebben en dus kwam het uiteindelijk allemaal samen. Toch wil Hülkenberg wel dat het juiste verhaal de wereld in gaat: "Dus het was eigenlijk compleet omgedraaid en uiteindelijk gaf hij mee."