Vrijdag 14 juli 2023

Formule 1-fans vrezen - met een knipoog - voor het ontslag van een kopstuk in de paddock. Lewis Hamilton heeft namelijk weer wat gewaagde foto's op Instagram gedeeld, en dat gaat opvallend vaak gepaard met groot nieuws.

Hamilton heeft met ruim 32 miljoen volgers een gigantisch bereik op Instagram, en de zevenvoudig wereldkampioen voorziet zijn fans dan ook regelmatig van inkijkjes in zijn persoonlijke leven. Zo deelt hij kiekjes en video's van concerten en evenementen die hij bezoekt, gaat hij regelmatig op de foto met wereldsterren én deelt hij beelden van zijn sportsessies. Fans hebben enige tijd geleden echter - met een knipoog uiteraard - een merkwaardig verband gelegd: iedere keer als de Mercedes-coureur zonder shirt op social media verschijnt, lijkt er even later een grote naam binnen de Formule 1 zijn baan te verliezen of afscheid te nemen.

Hamilton-vloek

Zo plaatste Hamilton afgelopen jaar op 25 juli een foto van tijdens het sporten, waarna niet veel later Sebastian Vettel zijn pensioen aankondigde. Op 20 augustus plaatste hij opnieuw beelden vanuit de sportschool. Een paar dagen later maakte Daniel Ricciardo bekend dat zijn contract bij McLaren vroegtijdig werd ontbonden. Een kleine maand later deelde de Brit een shirtloze foto voor de spiegel. Dit werd opgevolgd door het nieuws dat Nicholas Latifi uit de Formule 1 zou gaan vertrekken.

Opvallend patroon

In november 2022 plaatste Hamilton een video waarop hij zonder shirt aan het hardlopen was. De dag hierna werd aangekondigd dat het contract van Mick Schumacher bij het team was Haas niet verlengd zou worden. Mattia Binotto onderging hetzelfde lot. De aankondiging dat de Italiaan zij baan als teambaas bij Ferrari kwijt was geraakt, volgde enkele uren nadat Hamilton wederom zonder shirt op social media verscheen. De 'vloek' is sindsdien ook bij Mercedes zelf bekend.

Het volgende slachtoffer

Het patroon lijkt duidelijk. En dus zijn Formule 1-fans nu waakzaam voor de volgende grote aankondiging vanuit de paddock. Hamilton heeft namelijk meerdere foto's met een ontbloot bovenlijf op Instagram geplaatst. In de reacties wordt dan ook druk gespeculeerd over wie zijn biezen moet pakken, al wordt er ook verwezen naar het plotselinge ontslag van Nyck de Vries dat afgelopen dinsdag bekend werd gemaakt: "Je bent te laat Lewis. Nyck is al ontslagen", zo leest het onder andere.