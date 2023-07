Jeen Grievink

Donderdag 13 juli 2023 14:33 - Laatste update: 14:41

Nyck de Vries (28) werd afgelopen dinsdag plots ontslagen door Scuderia AlphaTauri - of beter gezegd: door Dr. Helmut Marko - en vervangen door Daniel Ricciardo. Zodoende zit het voormalig Mercedes-protegé zonder werkgever. Echter, een dag later zat hij alweer om tafel met Toto Wolff. Dit bracht een aantal interessante theorieën de wereld in.

De Vries kreeg eind 2022 eindelijk de bevestiging dat zijn langgekoesterde droom in vervulling ging: een vast stoeltje bij een Formule 1-team. Hij tekende een contract bij het team van AlphaTauri, nadat hij eerder dat jaar een fantastische prestatie op de mat legde als invaller van Alexander Albon bij Williams. De Vries finishte als invaller als negende op Monza en wist sindsdien de schijnwerpers op zich gericht te krijgen. Het leverde hem dus een zitje bij de juniorenformatie van Red Bull op, maar toen wist De Vries nog niet dat het avontuur slechts tien races zou duren. Afgelopen dinsdag werd hij alweer op straat gezet. Een dag later zat hij echter alweer om tafel met Wolff, zijn ex-broodheer van Mercedes. Wat werd daar besproken?

De Vries behoorde meerdere jaren tot Mercedes-familie

Tussen 2019 en 2023 maakte De Vries onderdeel uit van de Mercedes-familie, waar hij onder de vleugels viel van Wolff. De teambaas bracht De Vries eerst onder bij het Formule E-team van Mercedes en haalde hem later ook naar de koningsklasse door hem aan te stellen als test- en reservecoureur. Omdat Wolff uiteindelijk geen stoeltje voor De Vries wist te vinden, werd hij vrijgelaten en kon hij - uiteindelijk - naar AlphaTauri vertrekken. "We hadden de afspraak dat als we hem niet konden onderbrengen bij een Mercedes-team, hij voor de best mogelijke optie mocht gaan", zo zei Trackside Engineering director Andrew Shovlin destijds.

Wat is de reden achter lunch Wolff met De Vries?

De Vries wist uiteindelijk niet te slagen bij AlphaTauri en Wolff was er om hem daags na zijn ontslag op te vangen. De twee werden gespot bij een restaurant in Monaco. Zocht Wolff zijn voormalig pupil op enkel om hem een hart onder de riem te steken? Of werd er wellicht meer besproken? Er zingen inmiddels verschillende theorieën rond. Zo zou Wolff geïnteresseerd zijn in de 'Red Bull-info' die De Vries de afgelopen maanden heeft vergaard. Een andere theorie is dat Wolff wil proberen om De Vries volgend seizoen bij Williams te plaatsen. Ook een terugkeer als test- en reservecoureur bij Mercedes zou een mogelijkheid kunnen zijn.

Heeft De Vries interessante informatie?

Het Britse Express richt zich vooral op de eerste optie. Zij koppen met de titel Toto Wolff ontmoet Nyck de Vries nu de 'Mercedes-spion terugkeert van Red Bull'. Als onderdeel van de Red Bull-familie en als goede bekende van Max Verstappen, zou De Vries wel eens essentiële informatie tot zijn beschikking kunnen hebben. Wolff zou deze natuurlijk maar wat graag willen aanhoren.

