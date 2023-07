Jeen Grievink

Donderdag 13 juli 2023 12:11 - Laatste update: 12:15

Lewis Hamilton (38) en Shakira (46) lijken inmiddels onafscheidelijk te zijn. Nadat de Colombiaanse zangeres opdook bij de Grand Prix van Miami, werd ze daarna ook gezien bij de races in Barcecelona en Silverstone. Na afloop van de Britse Grand Prix zou ze samen met Hamilton naar nachtclub Tape in Londen zijn geweest.

Shakira was jarenlang gelukkig met profvoetballer Gerard Piqué, maar nadat hun relatie op de klippen liep heeft ze haar vizier voornamelijk gericht op Hamilton. De eerste berichten over een nieuwe romance doken op tijdens het raceweekend in Miami. Shakira werd in de paddock gespot met acteur Tom Cruise, maar al snel werd duidelijk dat de zangeres enkel en alleen geïnteresseerd was in de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. Shakira en Hamilton bezochten samen een restaurant en gingen op een boottocht langs de kust van Miami. Ook tijdens het raceweekend in Spanje bracht Shakira tijd door met Hamilton. Datzelfde deed ze ook afgelopen weekend weer, tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Shakira en Hamilton duiken nachtclub in

Op televisiebeelden was te zien dat Shakira wederom plaats had genomen in de VIP-ruimte van de paddock om Hamilton te zien racen. Na afloop van de race, waarin Hamilton een podiumplaats wist te bemachtigen, vertrokken de twee richting Londen om daar het nachtleven in te duiken, zo meldt de Britse tabloidkrant krant The Sun. De tortelduifjes zouden tot diep in de nacht hebben gefeest in nachtclub Tape aan Hanover Square. "Nadat ze Lewis derde had zien worden op Silverstone, voegde Shakira zich bij hem voor een groot feest in nachtclub Tape", zo schrijft het blad.

Shakira had "geweldige tijd" met Hamilton

"Ze zaten samen aan een VIP-tafel in de zaal en Shakira werd gezien toen ze druk in gesprek was met Lewis en ook de rest van de leden van zijn entourage. Het leek erop dat ze een geweldige tijd had en ze danste dicht bij de tafel waar ze zat met Lewis." Na enkele uren feesten, vond de Colombiaanse zangeres het rond half 4 in de nacht wel welletjes en piepte er tussenuit. Alleen, want Hamilton bleef nog wat langer hangen.

Shakira en Hamilton niet naar hetzelfde hotel

"Shakira hield het voor gezien rond 03:30 uur en werd opgehaald door een chauffeur die haar terugbracht naar Hotel Café Royal. Lewis was meer hardcore en bleef in de club tot 06:00 uur in de ochtend en ging daarna naar het Rosewood-hotel om een dutje te doen."