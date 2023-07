Lars Leeftink

Woensdag 12 juli 2023 18:03

Andrea Stella, teambaas van McLaren, heeft uitgelegd waarom McLaren tijdens het Formule1-raceweekend in Groot-Brittannië zo succesvol was. Daarnaast onthult de Italiaan ook dat er richting het raceweekend in Hongarije nog meer upgrades gaan komen.

Tot zijn grote verbazing zag Max Verstappen op zaterdag twee auto's van McLaren naast hem staan toen de kwalificatie afgelopen was. Lando Norris had zich als tweede gekwalificeerd, Oscar Piastri als derde. Tijdens de race verloor Verstappen dankzij een matige start zelfs even P1 aan Norris, die even later deze positie weer terug moest geven aan de Nederlander. Norris werd tweede, terwijl Piastri uiteindelijk als vierde over de streep kwam en nog werd ingehaald door Lewis Hamilton. Het gaf de fans en coureurs van McLaren hoop.

Prestaties in Silverstone

In gesprek met Autosport laat Stella, sinds dit seizoen teambaas van het team, weten waarom het team in Silverstone zo goed presteerde. "Het is duidelijk dat de indicaties van de race behoorlijk bemoedigend zijn. We moeten dus erkennen dat de verbetering echt lijkt, zelfs qua race pace. We bevonden ons op een circuit met snelle bochten. Tegelijkertijd waren het koude omstandigheden. Ik blijf zeggen dat deze omstandigheden ons zeker hielpen."

Upgrades McLaren

McLaren is de laatste tijd druk bezig met upgrades doorvoeren en gaat daar in Hongarije volgens Stella mee verder. "Voor Hongarije hebben we nog enkele updates die meer zullen helpen met het verbeteren van het racetempo. Deze zullen beschikbaar zijn voor beide rijders. Maar net als elk ander team zullen we doorgaan met het leveren van enkele upgrades voor de volgende races. Dit is ook te danken aan het feit dat we, toen we eenmaal begonnen met het herontwerpen van de auto, de performance min of meer ontgrendelden. We zien dat de aerodynamische ontwikkeling behoorlijk effectief is."