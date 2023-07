Lars Leeftink

Woensdag 12 juli 2023 17:18 - Laatste update: 17:24

Volgens Ralf Schumacher zijn de prestaties van Max Verstappen tijdens het Formule 1-seizoen 2023 indrukwekkend, maar gaat hij samen met Red Bull Racing nog wel merken dat de budgetcap het team mensen gaat kosten en de rest van de teams dit informatie en mankracht oplevert om het gat te dichten.

In zijn column voor de Duitse tak van Sky Sports F1 zegt Schumacher dat het lang geleden is dat hij zo'n talent als Verstappen in de Formule 1 heeft gezien. "Max is absoluut een uitzonderlijk talent. Hij is een type coureur waarvan er niet veel zijn geweest in de geschiedenis van de Formule 1. Hij is absoluut foutloos en heeft te allen tijde het overzicht, bijvoorbeeld op het gebied van strategie.”

Zorgen om dominantie Red Bull

Dat Verstappen met Red Bull Racing tot nu toe alle tien de races heeft gewonnen in 2023 heeft bij veel teams en coureurs al gezorgd voor zorgen. Het team zou, zo was de gedachte, flink geraakt worden door de straf die het kreeg (10% minder tijd in de windtunnel tot eind oktober) na het overschrijden van de budgetcap in 2021. Toch is daar tot nu toe niet veel van te merken en heeft alleen Aston Martin tijd goed weten te maken. Mercedes en Ferrari hebben eigenlijk het gat alleen maar groter zien worden in de winter. Toch denkt Schumacher dat de straf nog zeker gevolgen gaat hebben voor Verstappen en Red Bull.

Probleem Red Bull

Schumacher denkt namelijk dat de budgetcap ervoor gaat zorgen dat Red Bull, omdat het team zoveel succes kent, beslissingen moet gaan nemen om de kosten te besparen. "Door het budgetplafond zal de dominantie van Red Bull enigszins afzwakken, omdat mensen het team zullen moeten verlaten en daar profiteren de andere teams van. De ervaring wordt daardoor meer verspreid onder de F1-teams en alles zal dichter bij elkaar komen. Maar ik denk dat er tot 2026 enige Red Bull-dominantie zal zijn.” Deels is dit al te merken, gezien het feit dat er twee belangrijke engineers van Red Bull al naar Ferrari zijn vertrokken. Volgens Schumacher is dit dus alleen nog maar het begin. Daar komt de straf tot eind oktober nog bij, waardoor de Duitser van mening is dat de teams achter Red Bull dichter in de buurt gaan komen.