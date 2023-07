Lars Leeftink

Jolyon Palmer heeft de slechte start van Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië weten te verklaren. Helmut Marko vond het een fout van de Nederlander, terwijl Verstappen zelf naar de auto wees. Palmer kan uitsluitsel geven door de beelden te tonen.

Verstappen moest dankzij deze matige start P1 even weggeven aan Lando Norris, die zich knap als tweede had gekwalificeerd. Even keek zelfs Oscar Piastri bij Verstappen om in te halen, maar dit lukte niet. Verstappen won de race uiteindelijk wel overtuigend. Bij F1TV blikt Palmer terug op de matige start van Verstappen in Groot-Brittannië. "Je hoort gewoon hoeveel wielspin hij heeft. Hij drukt gewoon net te veel op het gas op het moment dat hij van zijn plek komt. Als je in die positie zit, is het heel erg moeilijk om terug te komen. Lando schuift een plek op, wat de Britse fans prachtig vonden. Dat was misschien wel de slechtste start van Verstappen dit jaar."

Verstappen vecht met RB19

Tot nu toe heeft Verstappen in 2023 eigenlijk altijd zijn auto onder controle gehad, maar bij de start in Silverstone was dit voor het eerst in lange tijd even niet het geval. Dit zag ook Palmer. "Je ziet dat hij echt moet vechten met zijn auto. Hij heeft gewoon heel weinig grip aan de achterkant. Ik denk dat hij op dat moment ook wat temperatuur in zijn banden miste. Hij moest meerdere malen corrigeren en op dat moment was hij ook heel erg kwetsbaar."

Norris gaf ruimte

Wat Palmer ook zag, was dat landgenoot Norris de ruimte gaf aan Verstappen toen hij na een paar rondjes met DRS langs hem ging om P1 weer over te nemen. Een plek die hij niet meer weg zou geven. "Hij [Norris] wilde het niet verpesten en gaf Verstappen ongelooflijk veel ruimte. Hij kon hem daarna wel snel aanvallen, maar Verstappen verdedigde heel erg vroeg. Dat deed Max dan weer wel uitstekend."