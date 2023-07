Remy Ramjiawan

Woensdag 12 juli 2023 11:16 - Laatste update: 12:04

Hoewel Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz blij is om Daniel Ricciardo terug te zien op de startgrid, plaatst hij wel vraagtekens bij de stap naar AlphaTauri. De Brit maakt zich zorgen over de reputatie van The Honey Badger, die een flinke knauw kan oplopen, als goede resultaten uitblijven.

Dinsdag maakte AlphaTauri bekend dat Nyck de Vries per direct wordt vervanger door Ricciardo. De Nederlander heeft tien wedstrijden de tijd gekregen om zich te bewijzen naast Yuki Tsunoda. Daarin heeft De Vries het in het gros van de wedstrijden afgelegd tegen de Japanner. De AT04 was ook niet de wagen waarmee steevast in de punten kon worden gereden en De Vries stond al een aantal wedstrijden onder een vergrootglas. Uiteindelijk was de Grand Prix van Groot-Brittannië voorlopig het laatste kunstje van De Vries in de Formule 1.

Artikel gaat verder onder video

Ricciardo in de langzaamste auto van het veld

Veel fans zijn blij om Ricciardo terug te zien, zo lieten de reacties op social media zien, nadat het nieuws bekend werd. De Australiër liet tijdens de bandentest op Silverstone prima rondetijden zien, maar Kravitz plaatst daar in de Sky Sports F1-podcast toch een kanttekening bij. "Het is allemaal goed en wel om zijn tijden te zien in de RB19, een auto die tot de top van het veld behoort, maar daar gaat hij niet mee racen. Hij rijdt waarschijnlijk in één van de langzaamste auto's op de grid, zo niet de langzaamste, namelijk de AlphaTauri", zo wijst hij naar de realiteit.

De Vries uit zijn lijden verlost

"Ik wil niet zeggen dat ze Nyck de Vries niet hadden moeten vervangen - het was duidelijk dat het niet werkte - maar de verrassing is waarom Daniel Ricciardo zou willen instappen in een auto die waarschijnlijk slechter is dan de McLaren die hij vorig jaar verliet", zo vraagt Kravitz zich af. Ook vermoedt hij dat Ricciardo zelf ook niet helemaal blij is. "Hij kan het niet eens opbrengen om AlphaTauri te zeggen! Hij wil niet zeggen dat hij blij is om in de AlphaTauri te rijden, omdat het geen snelle auto is. Misschien zit er op de langere termijn wat winst in voor Ricciardo, maar op de korte termijn zou het wel eens pijn kunnen doen, als hij niet sneller is dan De Vries", aldus Kravitz.