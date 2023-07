Vincent Bruins

Na een inschrijfproces voor nieuwe teams in de Formule 1 vanaf het seizoen van 2025 of 2026 hebben twee teams groen licht gekregen om verder te gaan met de werkzaamheden. Welke twee teams dat zijn, heeft de FIA niet bekendgemaakt. Er wordt verwacht dat de twee teams Andretti, dat een samenwerking is aangegaan met Cadillac, en Hitech Grand Prix zijn. FIA-president Mohammed Ben Sulayem zegt dat de autosportbond in ieder geval tegen Andretti geen 'nee' kan zeggen.

Onder andere Ferrari en Mercedes zien het niet zitten om het veld dat momenteel bestaat uit twintig auto's, uit te breiden. Zo hebben teambazen Frédéric Vasseur en Toto Wolff de afgelopen tijd aangegeven dat ze denken dat nieuwe teams niet op een positieve manier bij kunnen dragen aan de koningsklasse.

Prijzengeld

"Wij krijgen niet te zien waar de inschrijvingen vandaan komen en wat de voorstellen zijn," vertelde Wolff nog tijdens de Britse Grand Prix tegenover onder andere GPFans. De Oostenrijker vindt dat extra teams de competitie verwateren. "Het is logistiek gezien niet mogelijk om een elfde team te hebben. Als een team kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van F1, op een manier dat de andere teams het al jaren doen door veel op te offeren, ja, dan moet er naar gekeken worden. Maar er is geen enkele sportcompetitie in de wereld, de Champions League, NBA, NFL, NHL, waar het mogelijk is om te zeggen: 'Ik ga gewoon een team opzetten en ik ga meedoen, en heel erg bedankt dat ik nu ook prijzengeld krijg'. Je moet je kwalificeren door verschillende niveaus [in de autosport] en je toewijding aan het kampioenschap laten zien, zoals wij dat al vele jaren doen. Tot nu toe zijn de [huidige] teams echter niet overtuigd van wat we hebben gezien."

GM is zwaargewicht

Ben Sulayem wil in ieder geval Andretti niet een plekje in de Formule 1 weigeren: "Mensen moeten begrijpen dat we hier zijn om de autosport te promoten en we zijn hier om eerlijk te zijn," legde de man uit Dubai uit tegenover de Associated Press. "Het proces waarin potentiële teams hun interesse konden uiten is zeer strikt en er bestaat geen situatie waarin we een renstal kunnen afwijzen, als ze aan alle criteria voldoen om deel te mogen nemen. Kun je je voorstellen dat we 'nee' zeggen tegen iets als GM?" Het merk Cadillac valt onder de Amerikaanse autofabrikant General Motors. "Er staat in de reglementen dat er twaalf teams mee mogen doen. We overtreden de regels dus niet. Maar laten we [een nieuw team] toe? Nee. Maar hoe in vredesnaam kunnen we GM afwijzen? Waar is de logica? GM is een zwaargewicht en wanneer ze samen met Andretti komen, dan is dat goed voor iedereen."