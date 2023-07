Remy Ramjiawan

Hoewel Daniel Riccairdo onlangs zijn wens heeft uitgesproken om uiteindelijk weer als vaste rijder van Red Bull Racing terug te keren, zegt Christian Horner na de Britse Grand Prix dat dit niet iets is wat Red Bull van plan is. De Australiër voert op dit moment veel werk achter de schermen uit en hoopt op den duur weer naast Max Verstappen te zitten.

The Honey Badger is dit seizoen vooral in de simulator terug te vinden. Daar voert hij veel werk achter de schermen uit voor het Oostenrijkse team. Wel zal Ricciardo aankomende week in de RB19 klimmen, want de bandentest van Pirelli staat op het programma. Helmut Marko liet onlangs al doorschemeren dat dit een perfect moment is om te meten waar Ricciardo momenteel staat. Daarnaast lijkt Sergio Pérez, als hij zijn kwalificaties op orde krijgt, nog steeds de juiste man, op de juiste plek te zijn.

Benieuwd

Ricciardo vertelde eerder dat het een sprookje zou zijn om zijn carrière bij Red Bull af te sluiten. "Het is niet iets wat we van plan zijn, dat is zeker. Dus het was goed om hem dit jaar de kans te geven om binnen het team te blijven en hem bij de sport te houden. Ik denk dat het een verlies voor de sport zou zijn geweest als hij gewoon zou verdwijnen en ik denk dat ik de Daniel van de afgelopen jaren niet herkende, dus ik ben heel benieuwd wat voor werk hij dinsdag doet", zo legt Horner tegenover de verzamelde media uit, waaronder GPFans.

Belangrijke test

Nyck de Vries is ook nog niet altijd zeker van zijn plekje bij AlphaTauri en het zou dus zomaar zo kunnen zijn dat de Australiër het plekje van de voormalig Formule E-kampioen overneemt. Die stap wil hij zelf ook wel zetten, als hij uiteindelijk maar eindigt bij Red Bull. Voor Horner is de bandentest ook een ideaal meetmoment: "Het is een belangrijke test voor Pirelli, maar het wordt ook geweldig om hem terug te zien in een Red Bull-auto en te zien wat hij kan. Waar hij staat, zowel qua tempo als mentaal, fysiek en om zijn feedback te krijgen over deze auto. Dus ik denk dat het een goede kans voor hem is om weer achter het stuur te kruipen van een auto die net de Britse Grand Prix heeft gewonnen", aldus Horner.