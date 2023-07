Lars Leeftink

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven door Lando Norris en Lewis Hamilton te verslaan en is daar achteraf behoorlijk blij mee. Zijn start was namelijk alles behalve fantastisch, geeft de Nederlander ook zelf toe na afloop.

In gesprek met David Coulthard blikt hij terug op de race in Silverstone. "We hadden een matige start, daar moeten we naar kijken. Zelfs daarna bleken beide auto's van McLaren enorm snel te zijn. Het duurde een paar rondjes om langs ze te komen, en daarna kon ik het gat vergroten en leek het goed te gaan. Toen na de safety car op de soft band was het lastig hier voor ons om ze levend te houden, dus het gat bleef drie seconden. Toch ben ik blij dat we weer gewonnen hebben en elf zeges op rij voor het team is fantastisch. Het was niet vanzelfsprekend vandaag."

Bij de start ging het dus niet helemaal soepel voor Verstappen, die P1 even kwijt was geraakt aan Norris en daarna weer heroverde. "Ik was donderdag met marketing een beetje aan het driften, en dit voelde eigenlijk ook zo bij de start. Het was niet goed, slecht zelfs. We moeten daar naar gaan kijken, want de voorgaande starts waren veel beter. Deze was niet goed. Het was wel wat spannender om ervoor te moeten vechten. Lando [Norris] vocht [bij inhaalactie Verstappen] niet echt terug. Hij was aardig tegen mij. Daarna kwam hij in DRS toch weer terug. Hij had veel snelheid vandaag."