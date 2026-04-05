'Technisch partner Red Bull Racing voelt impact raketaanvallen Midden-Oosten'
Het Midden-Oosten gaat gebukt onder een geëscaleerd conflict met aan de ene kant Israël en de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Eén van de vele gevolgen is dat de F1 Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn afgelast. Nu heeft ook een kantoor van de titelsponsor van Red Bull Racing de impact van de raketaanvallen gevoeld.
Iran waarschuwde gedurende deze week achttien van de belangrijkste Amerikaanse bedrijven die vestigingen hebben in het Midden-Oosten. Deze zouden allemaal het doelwit zijn van raketaanvallen van Iran. Naast bedrijven als Microsoft, Apple, Google, Boeing en Nvidia past ook techgigant Oracle in dit rijtje. Datacenters zijn een strategisch doelwit geworden in de oorlog, aangezien miljoenen gebruikers en bedrijven afhankelijk zijn van de cloud. Ligt de digitale infrastructuur onder vuur, dan kun je daar last van hebben in communicatiemiddelen, bij het bankieren, in de logistiek, noem het maar op.
Oracle voelt impact van rakenaanvallen
Oracle levert als titelsponsor van Red Bull Racing technologie om te helpen bij racestrategieën en de motorontwikkelingen. Het bedrijf van Larry Ellison heeft een datacenter in Dubai. Eerder deze week claimde de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) dat het raketaanvallen op het Oracle-datacenter had uitgevoerd en het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur. De regering van Dubai en officials van de Verenigde Arabische Emiraten ontkenden het echter, en het bleek dat Oracle inderdaad niet geraakt was.
Echter, op zaterdag hebben de autoriteiten in Dubai toegegeven dat er nu toch schade is aangericht bij Oracle. Raketten werden richting Dubai Internet City gelanceerd. Ze werden net op tijd gelanceerd, maar brokstukken zijn alsnog bij Oracle beland. Hoe groot de schade is, is niet helemaal bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.
