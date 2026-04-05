close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Oracle impacted by Middle East war

'Technisch partner Red Bull Racing voelt impact raketaanvallen Midden-Oosten'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het Midden-Oosten gaat gebukt onder een geëscaleerd conflict met aan de ene kant Israël en de Verenigde Staten en aan de andere kant Iran. Eén van de vele gevolgen is dat de F1 Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië zijn afgelast. Nu heeft ook een kantoor van de titelsponsor van Red Bull Racing de impact van de raketaanvallen gevoeld.

Iran waarschuwde gedurende deze week achttien van de belangrijkste Amerikaanse bedrijven die vestigingen hebben in het Midden-Oosten. Deze zouden allemaal het doelwit zijn van raketaanvallen van Iran. Naast bedrijven als Microsoft, Apple, Google, Boeing en Nvidia past ook techgigant Oracle in dit rijtje. Datacenters zijn een strategisch doelwit geworden in de oorlog, aangezien miljoenen gebruikers en bedrijven afhankelijk zijn van de cloud. Ligt de digitale infrastructuur onder vuur, dan kun je daar last van hebben in communicatiemiddelen, bij het bankieren, in de logistiek, noem het maar op.

Oracle voelt impact van rakenaanvallen

Oracle levert als titelsponsor van Red Bull Racing technologie om te helpen bij racestrategieën en de motorontwikkelingen. Het bedrijf van Larry Ellison heeft een datacenter in Dubai. Eerder deze week claimde de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) dat het raketaanvallen op het Oracle-datacenter had uitgevoerd en het nieuws verspreidde zich als een lopend vuur. De regering van Dubai en officials van de Verenigde Arabische Emiraten ontkenden het echter, en het bleek dat Oracle inderdaad niet geraakt was.

Echter, op zaterdag hebben de autoriteiten in Dubai toegegeven dat er nu toch schade is aangericht bij Oracle. Raketten werden richting Dubai Internet City gelanceerd. Ze werden net op tijd gelanceerd, maar brokstukken zijn alsnog bij Oracle beland. Hoe groot de schade is, is niet helemaal bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen.

Gerelateerd

Red Bull Racing Formule 1 Dubai Oracle

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Britse media lokken felle reacties uit over Verstappen: "Hopelijk smijten ze meer journalisten eruit!"

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Verstappen kraakhelder in openhartig interview: 'Draait niet om geld, maar om mijn passie'

Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap Recap

Saoedi-Arabië geeft update over constructie circuit met absurde 108 meter hoge bocht

'Als Verstappen de Formule 1 verlaat, dan is het de schuld van schijnheilige Wolff'

Ontdek het op Google Play
x