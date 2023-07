Remy Ramjiawan

Voormalig Red Bull-coureur Mark Webber heeft flink uitgehaald naar Sergio Pérez. De Mexicaan wist tijdens de kwalificatie op Silverstone voor de vijfde keer op rij niet door te stoten naar de laatste sessie en daar begrijpt de Australiër niets van.

Webber kan zich als één van de weinige perfect verplaatsen in de 33-jarige 'Checo. Ook hij was namelijk binnen Red Bull Racing aan het knokken om de nummer één positie binnen de renstal. Webber moest het destijds opnemen tegen Sebastian Vettel. Daar waar de Duitser Red Bull verliet met vier wereldtitels op zak, moest Webber het doen met negen overwinningen in de kleuren van Red Bull Racing.

'Kwalificatie is zwakke punt'

Pérez was, naar eigen zeggen, het grote slachtoffer van de rode vlag-situatie en bleef daardoor hangen in Q1. Daarnaast waren ook de veranderlijke omstandigheden erg lastig, zo vertelde hij. Webber is bij Channel 4 uitgesproken over het optreden van de Mexicaan: "Het mag duidelijk zijn dat de kwalificatie echt zijn zwakke punt is. Zeker als er wisselvallige omstandigheden zijn, dan heeft hij grote moeite om een normaal rondje te rijden. Je ziet hem worstelen met allerlei dingen."

'Het komt wel goed met hem'

Ook in Oostenrijk moest 'Checo' van achteren komen en tijdens de Grand Prix wist hij zich naar P3 te rijden. Toch vindt Webber dat geen kunst in de RB19: "Natuurlijk kan hij dat in de race rechtzetten en weer naar voren rijden, maar dat kan ik als oude zak ook prima. Zijn verbeterpunt ligt echt in de kwalificatie en tijdens de veranderlijke omstandigheden moet hij zich verbeteren. Uiteindelijk komt het wel goed met hem, maar op dit niveau moet je eigenlijk in elke situatie presteren."