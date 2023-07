Vincent Bruins

Alexander Albon maakt tot nu toe een ontzettend goed weekend mee op Silverstone. Hij zal later vandaag de Grand Prix van Groot-Brittannië aanvangen vanaf de achtste positie na een derde deelname aan Q3 dit seizoen. Voor de Williams-coureur hangt er echter een prijskaartje aan zijn snelheid: zijn huid schraapt er elk raceweekend weer van af.

Albon werd derde in Vrije Training 1 op minder dan een halve seconde van Max Verstappen, wederom derde in Vrije Training 2 op minder dan een kwart seconde van Verstappen en zelfs tweede in Vrije Training 3 op minder dan twee tienden van een seconde van Charles Leclerc. Hij was dan ook stiekem een beetje teleurgesteld met de achtste plaats in de kwalificatie.

Knobbels en bulten

"Het komt door alle downforce," legde Albon uit bij Sky Sports F1. "Ik heb van die bulten achterop mijn rug. Ziet het er erg uit? Het is ronduit smerig. Ik heb overal knobbels en bulten. Had jij dat niet?", vroeg hij aan Jenson Button, de wereldkampioen van 2009. Albon vervolgde, terwijl hij een rode bloedvlek in zijn witte hemd bij zijn schouder liet zien: "Ik denk dat mijn botten wat uitsteken, vanwege mijn positie in de auto."

Lengte

De in Londen-geboren Thai denkt dat hij wellicht wat ongemakkelijk in zijn FW45-bolide zit, vanwege zijn lengte: "De positie waarin ik zit, komt omdat ik best lang ben. Ik kan er wel grappen over maken, maar door bochten zoals Maggotts en Becketts - het klinkt smerig - voel ik dat mijn huid er wordt afgeschraapt. Het gebeurt iedere race. Ik ben er nu aan gewend. Mijn huid gaat kapot, maar repareert steeds net op tijd voor het volgende raceweekend. En dan gaat het weer open."