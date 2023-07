Brian Van Hinthum

Zondag 9 juli 2023 07:58

De Grand Prix van Groot-Brittannië is op dit moment volop aan de gang op het circuit van Silverstone en honderdduizenden fans zijn dit weekend aanwezig. Ook GPFans is paraat tijdens de Britse Grand Prix en zoals gebruikelijk namen we de proef op de som wat betreft de horecaprijzen.

Tijdens raceweekenden op en buiten het circuit moet er natuurlijk ook gegeten en gedronken worden en om die reden bekijken we doorgaans op locatie even goed wat het kost om jezelf te voorzien van een lekker koud biertje of een hamburger. Voor gezelligheid en vertier hoef je op Silverstone in ieder geval niet richting het dorp zelf te lopen. Het iets meer dan 2000 inwoners tellende plekje herbergt namelijk één schamele pub. In de pub, genaamd 'The White Horse', kun je echter wel betrekkelijk goedkoop een drankje scoren. Je betaalt iets meer dan twee euro voor een glaasje fris. Voor een klein pilsje ben je zo'n 2,50 kwijt, terwijl een pint je ongeveer iets minder dan vier euro kost.

Dure pilsjes?

Goed, weinig te beleven in het dorp, dus we keren terug naar Circuit Silverstone. De festiviteiten, eet- en drinktentjes en andere horeca bevinden zich allemaal binnen de poorten van het circuit, dus zijn de prijzen - zoals wel vaker bij Formule 1-races - niet goedkoop. Voor een blikje bier ben je naast het circuit zo'n zeven eurotjes kwijt. Men hanteert ook een speciale actie: vier grote pints voor dertig pond, omgerekend zo'n 35 piek. Een colaatje kost je ongeveer 4,70 euro. Voor een bakje koffie leg je bijna vier euro neer.

Pizza en Fish & Chips

Mocht je als fan besloten hebben om de gesmeerde boterhammen thuis te laten liggen en maar op het circuit iets te eten, ben je ook wel wat meer kwijt dan voor je bammetje pindakaas. Voor een pizza betaal je op het circuit 16,40 euro. Het welbekende Britse huzarenstukje Fish & Chips gaat voor 17,50 euro over de toonbank. Voor een simpel saucijzenbroodje leg je ten slotte iets meer dan 7,50 euro neer. Aan gezelligheid en entertainment is er op het circuit echter geen gebrek. De organisatie bouwt het hele terrein rondom de Grand Prix om tot een soort festival.