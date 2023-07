Formule 1 houdt één minuut stilte voor Grand Prix van Oostenrijk ter ere van Van 't Hoff

Brian Van Hinthum

Zondag 2 juli 2023 12:38

Zaterdag overleed de achttienjarige Nederlander Dilano van 't Hoff na een schrikbarende crash op Circuit Spa-Francorchamps. De motorsportwereld werd duidelijk geraakt door het verlies van de FRECA-coureur. In navolging van de Formule 2 zal ook de Formule 1 zondag stilstaan bij zijn overlijden met een minuut stilte.

Op het natte Spa-Francorchamps kwam de achttienjarige coureur zaterdag in een enorme klapper van een crash terecht, nadat hij op Kemmel Straight spinde en vervolgens door één van de achtervolgers nog eens via de zijkant geraakt werd. In totaal waren er vier coureur betrokken bij de crash. De televisie-uitzending liet geen beelden zien van de harde klapper en het leek meteen foute boel. Hulptroepen waren snel op de plaats van het ongeval, maar het duurde lang voor er uitsluitsel kwam over de situatie van met name de jonge Nederlander. Allereerst werd de Lamborghini Super Trofeo-race van later die dag uitgesteld, terwijl later de McLaren Trophy-race op Spa ook werd afgelast. Na lang wachten kwam uiteindelijk toch het noodlottige nieuws via een statement van de FRECA naar buiten: Van 't Hoff is op achttienjarige leeftijd overleden.

Artikel gaat verder onder video

Eerbetoon

De motorsportwereld reageerde na afloop massaal op het tragische nieuws uit de Ardennen. Max Verstappen noemde het een enorm trieste situatie en verschillende andere coureurs lieten ook hun verdriet blijken via social media. De Formule 2 stond zondag voorafgaand aan de door Richard Verschoor gewonnen race al met één minuut stilte stil bij het ongeluk en de FIA heeft nu gecommuniceerd dat ook de Formule 1 voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk een minuut stilte gaat houden om Van 't Hoff te eren. Om 14:45 gaat het eerbetoon plaatsvinden, om 15:00 uur gaan de lichten uit op de Red Bull Ring.