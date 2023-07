Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023 20:51

George Russell wist zichzelf tijdens de Sprintrace te belonen door vanaf de vijftiende plek door te stoten naar P8 en wist daarmee een puntje te verdienen. Onderweg naar de punten moest hij teamgenoot Lewis Hamilton voorbij en stapte hij over naar de droogweerbanden.

De afgelopen paar races legde Russell het af tegen zijn teamgenoot. Toch kwam de Brit in de Sprintrace goed voor de dag. Na een dramatische Sprint Shootout, waarbij hij zijn kwalificatie moest staken vanwege hydraulische problemen, was hij de omstandigheden op de Red Bull Ring de baas en kon hij aan het einde van de race, één punt mee naar huis nemen.

Artikel gaat verder onder video

Nieuwe W14 is nog even wennen

Tegenover Sky Sports F1 blikt de 25-jarige Mercedes-coureur terug op de introductie van de nieuwe W14, waarvan even werd gedacht dat Hamilton er beter mee uit de voeten kon. "Het zijn een paar lastige races geweest voor mij persoonlijk. Ik voelde me niet zo gelukkig in de auto, vooral gisteren niet. Vandaag was weer een veel positievere dag, maar het is jammer dat we niet de kans kregen om vooruitgang te boeken in de kwalificatie met het probleem dat we hadden. Het is gewoon één van die dingen waarbij je in een groove komt en een beetje je ritme moet vinden." Daarnaast bespeurt hij ook nog altijd bij Hamilton wat moeilijkheden: "Lewis worstelt ook nog steeds met de auto. Ik denk dat het meer is dat ik een stapje terug heb gedaan. Ik heb wel wat ideeën [over] waarom dit zo is, maar het zijn fijne details."

Overstappen op droogweerbanden

Wat betreft de Sprintrace wist Russell zichzelf naar voren te werken en koos ook hij voor een switch naar de droogweerbanden. "Voor mij was het zeker slicks. Ik zei de ronde ervoor dat als dit de kwalificatie was, dan was ik direct naar de pitbox gekomen. Wat je als coureur niet weet, is of je met nog dertien ronden te gaan die posities terug kunt winnen", zo legt hij uit. Het kwartje viel de goede kant op en na de pech in de kwalificatie is hij dan ook trotst op het resultaat. "Na een slechte kwalificatie zijn dit de omstandigheden waar je voor bidt. Als ik in de top vijf op de startgrid stond, dan zou ik me waarschijnlijk niet zo voelen."