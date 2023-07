Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023

Tijdens de Sprintrace in Oostenrijk kwamen de omstandigheden Nico Hülkenberg tegemoet. De Duitser lag een tijdje op de tweede plek, maar toen de Red Bull Ring steeds droger werd, kon The Hulk de podiumplek niet vasthouden en uiteindelijk kwam hij met een tevreden gevoel als zesde over de streep.

Hülkenberg had zichzelf tijdens de Sprint Shootout op de vierde startplek voor de Sprintrace gezet. De Duitser heeft vaak iets extra's in natte omstandigheden en dat was ook zaterdagmiddag in Spielberg te zien. Toch waren halverwege de race de intermediates van de Duitser versleten en op dat moment was The Hulk aangeschoten wild. Carlos Sainz, Lance Stroll en Fernando Alonso kwamen er namelijk voorbij en Haas koos ervoor om Hülkenberg te laten stoppen, om een setje droogweerbanden op te halen. Even leek het de verkeerde keuze te zijn, maar uiteindelijk wist de Duitser drie punten te pakken met zijn zesde plek.

'Voelde de banden op een gegeven moment niet meer'

"Ben eigenlijk best tevreden. We hebben drie punten op het bord staan en dat in de sprintrace, dat hadden wij niet echt verwacht. Dus het is eigenlijk best positief", zo opent Hülkenberg bij F1TV. De Duitser wijst naar de banden, die simpelweg op waren. "Mijn inters werden gewoon een stuk minder en ik voelde de banden op een gegeven moment gewoon niet meer. We vielen wat terug, meer dan de anderen. De baan was er ook wel klaar voor om droogweerbanden te pakken, dus daar kozen we voor. Het leek er niet meer op of er regen aan kwam, dus de juiste beslissing."

Gemaximaliseerd

Toch waren er wat vraagtekens of het overstappen op de droogweerbanden wel de juiste keuze was. Hulkenberg blijft echter realistisch: "We hadden die plek anders toch wel verloren aan Fernando, dus we hebben echt gemaximaliseerd." Door het resultaat van The Hulk is Haas één plekje gestegen in het constructeursklassement. Het Amerikaanse team bezet nu de zevende plek in het kampioenschap met elf punten en dat zijn er twee meer dan nummer acht Sauber Alfa Romeo.