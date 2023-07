Brian Van Hinthum

Zaterdag 1 juli 2023 22:09

Het meest in het oog springende moment tijdens de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk was natuurlijk het intense duel bij de start tussen Max Verstappen en Sergio Pérez, dat nét niet in tranen voor beide heren eindigde. Damon Hill denkt dat Christian Horner een stevig woordje gaat spreken met de Mexicaan.

De start van de Grand Prix van Oostenrijk op de natte Red Bull Ring wist een hoop spektakel te bieden. Pérez kwam het beste van de lijn, zag zijn kans schoon en zette de aanval in op Verstappen. De Mexicaanse coureur kwam echter slecht uit bocht één, terwijl de Nederlander juist wél tractie vond en dus via de rechterkant voorbij wilde gaan aan zijn teammaat. Daar wilde Pérez niks van weten en hij gooide genadeloos de deur dicht, waardoor er een gevaarlijke situatie ontstond.

Hartig woordje

Verstappen werd namelijk bijna het gras op geduwd door Pérez, waardoor hij meteen met een boze boardradio zijn beklag deed richting het team. Na afloop spraken de Red Bull-heren met elkaar en leek de vredespijp gerookt te worden. Pérez gaf in zijn interview na zijn P2 ook toe Verstappen niet gezien te hebben. Hill denkt dat het echter toch geen slecht idee voor teambaas Horner is om het één en ander te bespreken. "We willen entertainment zien, ze hebben entertainment geleverd. Als je teambaas bent, wil je misschien wel even een hartig gesprekje voeren met Sergio", vertelt hij bij Sky Sports.

Behoorlijk pittig

De wereldkampioen van 1996 vervolgt: "Dan kan je vragen: 'wat was je aan het doen?', omdat je er bijna voor zorgde dat allebei onze auto's overspoeld werden door de rest, toen jullie allebei wijd gingen in bocht drie. Dat was een beetje té agressief. Wil je dat alsjeblieft niet meer doen in de toekomst? Misschien moet je het racen bewaren voor wat verder op het circuit. Maar natuurlijk zag je uiteindelijk wel dat Max twintig seconden voor lag. Ik weet het niet, maar het was behoorlijk pittig van Sergio."