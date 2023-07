Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023 16:11

Voor Sergio Pérez is er eindelijk weer eens een opsteker te vieren. Zo wist de Mexicaanse Red Bull-coureur zichzelf te verzekeren van de tweede startplek voor de sprintrace in Oostenrijk. Checo zal starten naast teamgenoot Max Verstappen en legt uit dat hij gaat voor de winst, want dat is alweer even geleden.

De Sprint Shootout werd zaterdagmiddag verreden en hoewel Pérez eventjes peentjes zat te zweten, wist hij uiteindelijk Q1 door te komen. Iets wat de afgelopen raceweekenden geen garantie was. Toch moet ook gezegd worden dat de 33-jarige coureur het hele weekend in Oostenrijk al dicht op de tijden van zijn teamgenoot zat. Tijdens de kwalificatie op vrijdagmiddag deed een track limit een goed resultaat de das om, maar tijdens de Sprint Shootout wist de Mexicaan het wel aan elkaar te knopen.

'Wederom dicht bij een uitschakeling'

Tegenover Sky Sports F1 legt Pérez uit dat hij best tevreden is: "We hebben goede vooruitgang geboekt. We waren de snelste in Q1 en toen werd het ineens een stuk droger op de baan. We wilden even met een nieuw setje banden opnieuw de baan opgaan, maar ik kon het dat laatste rondje niet aan elkaar knopen." Hij voelde de bui dan ook al hangen: "We zaten wederom dicht bij een uitschakeling in Q1."

Doel: Sprintrace winnen

Toch kwam het niet zover en 'Checo' wist het hoofd koel te houden. Het levert hem de tweede startplek op en dus doet hij precies wat het team van hem mag verwachten. "Dus dan is het wel weer fijn dat we even kunnen laten zien, waartoe we in staat zijn. Het is wel jammer dat we al onze banden er doorheen hebben gejaagd. Ik denk dat we dat wel iets beter hadden kunnen doen", zo wijst hij naar de verbeterpunten. Toch is kan hij prima leven met het resultaat, want het biedt perspectief op een overwinning: " Maar, al met al, is het wel prettig dat we weer een één-tweetje weten te pakken op de Red Bull Ring. [Een overwinning? red.] Ja, dat zou wel een lekkere zijn. Het zou enorm goed zijn om weer een overwinning te pakken."