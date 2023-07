Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023 14:32 - Laatste update: 14:41

De FIA heeft Charles Leclerc bestraft voor het onnodig ophouden van Oscar Piastri tijdens de Sprint Shootout in Spielberg. De Monegask reed de zesde tijd, maar krijgt drie plekken gridstraf uitgedeeld voor de sprintrace van zaterdagmiddag.

Tijdens de Sprint Shootout hadden wederom een aantal coureurs last van elkaar. Het was het tafereel dat vrijdagmiddag ook al te zien was. Veel coureurs deden er van alles aan om elkaar niet in de weg te zitten, maar op het korte baantje in Oostenrijk is er maar weinig ruimte om te wijken. Leclerc heeft Piastri tijdens de Sprint Shootout opgehouden en daar gingen de stewards zich over buigen.

Artikel gaat verder onder video

Verdict FIA

Leclerc zat zijn collega van McLaren in de weg bij bocht negen. De Monegask was net klaar met zijn snelle ronde en Piastri had gezien dat Leclerc zijn snelheid had verminderd. De Ferrari-coureur kreeg op dat moment over de boordradio te horen dat Piastri op een afstand van zes seconden zat, maar een bocht later zat de Australiër al op de achterkant van de Ferrari. De Team Representative van Ferrari legde bij de stewards uit dat ze het allemaal wel een stukje beter hadden kunnen uitvoeren. De FIA besloot uiteindelijk dat het niet geheel de schuld van Leclerc was, maar delen alsnog drie plekken gridstraf uit voor het onnodig ophouden van Piastri. Daardoor zal Leclerc de Sprintrace aanvangen vanaf P9.