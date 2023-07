Remy Ramjiawan

Zaterdag 1 juli 2023 14:23

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kende een matig optreden tijdens de Sprint Shootout in Spielberg. De Engelsman wist niet verder te komen dan P18 en dat had volgens hem alles te maken met de timing.

Vrijdagmiddag is er gekwalificeerd voor de Grand Prix van Oostenrijk die zondag zal gaan plaatsvinden. De 38-jarige Hamilton wist zich voor de hoofdrace te verzekeren van de vijfde startpositie, maar kwam tijdens de kwalificatie voor de sprintrace uiteindelijk niet verder dan P18. De focus van de Brit ligt echter op de hoofdrace van zondag, zo vertelt hij in gesprek met Sky Sports F1.

Timing

"De timing was gewoon niet zo goed", zo legt Hamilton gedesillusioneerd uit. Voorlopig moet hij het doen met een achttiende startplek en de punten tijdens de sprintrace worden uitgedeeld vanaf P8. De Brit kijkt dus aan tegen een inhaalrace. "Het is wat het is. Ik vind er gewoon niets van om eerlijk te zijn. Ik zou willen dat ik nu nog steeds daar op de baan te vinden was, maar niet vandaag. Er valt verder niets meer over te zeggen. We gaan gewoon onze job doen vandaag."

'Sprintrace doet er niet toe'

De Brit wist vrijdagmiddag tijdens de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag als vijfde te kwalificeren en daar ligt duidelijk de focus van de Mercedes-man. "De sprintrace doet er eigenlijk toch niet echt toe, dus dat maakt niet uit. Vandaag ga ik gewoon proberen om wat plezier te maken, omdat ik van achteren moet komen", aldus een gelaten Hamilton.