De Grand Prix van Oostenrijk is nog in volle glorie in Spielberg, of er wordt alweer met een schuin oog naar de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone van volgende week gekeken. Lewis Hamilton zegt dat hij openstaat voor nieuwe milieuactivisten, nadat vorig jaar een aantal demonstranten het circuit betraden bij de start.

De start van de Grand Prix van Groot-Brittannië resulteerde vorig jaar in een behoorlijke chaos. Naast de enorme startcrash die we op het begin zagen met Guanyu Zhou, waren het aan de andere kant van het circuit demonstranten die zorgden voor de nodige commotie. Eerder die week liet de politie van Northamptonshire al weten dat er vernomen was dat er een protestactie aanstaande was rondom de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone met mogelijke baanbestormers als actiemiddel. De politie waarschuwde nog wel en rukte met grote getalen uit rondom het circuit om eventuele acties te verijdelen.

Gevaarlijke situatie

Niet met succes, want het lukte alsnog vijf demonstranten van de actiegroep 'Stop Oil' om alsnog na de start de baan te betreden. Het zorgde voor een zeer gevaarlijke situatie, waarbij er - mede door de chaos tijdens de openingsronde - niks gebeurde qua grote problemen. Later werden de demonstranten vervolgd door het Britse rechtssysteem. Hamilton heeft er geen problemen mee als er nog een keer wat gebeurt, al hoopt hij wel op een andere manier. "Ik verwelkom demonstranten of activisten", reageert hij tegenover Motorsport.com.

Verandering

De Brit vervolgt: "Ik bedoel, zij zetten zich in voor een positieve verandering. We willen alleen nooit dat mensen op het circuit komen en zichzelf in gevaar brengen. Het zorgt wel voor discussie en de dialoog. Soms, als het op de juiste manier gebeurt, leidt het tot verandering. Die hebben we nodig. Het is zaak duurzamer en inclusiever te worden. Er zijn allemaal dingen die we meer moeten doen. Alles gaat zo snel, zoals de industrie, dat sommige zaken er bij inschieten. Deze moeten aangewakkerd worden door gesprekken. Ik hoop alleen niet op hetzelfde scenario. Maar zoals ik zei: ik steun vreedzame demonstranten altijd."