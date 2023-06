Lars Leeftink

Het was vrijdag in Oostenrijk wederom geen goede kwalificatie voor Sergio Pérez, die voor de vierde keer op rij geen Q3 haalde en het moest doen met P15. Dit kwam onder meer door de track limits, de FIA en door Alex Albon. Tenminste, dat beweert de Mexicaan van Red Bull Racing.

In gesprek met F1TV laat Pérez zijn onvrede blijken over de kwalificatie. Hij wijst niet naar zichzelf, maar onder meer naar de track limits waar veel coureurs last van hadden en het systeem van de FIA (systeem qua straffen) dat volgens hem niet werkt. "Ja, het was eerst een beetje verwarrend [de track limits], maar toen kreeg ik te horen dat het bij het ingaan van bocht tien al was [track limits]. Daarna was alles duidelijk, en ik was aan een goede ronde bezig." Toch ging het weer fout.

Albon krijgt de schuld

En daar krijgt Albon de schuld van. Pérez irriteert zich aan de manier waarop Albon hem in de weg zat. "In mijn laatste ronde kwam ik opeens Alexander Albon tegen, en toen ging ik rechtdoor. Ik kon de auto daardoor niet afremmen. Ik verloor zeker een tiende van een seconde omdat ik daar rechtdoor ging, maar de stewards wilden er geen rekening mee houden dat ik in de weg gereden werd. Er zijn zoveel factoren die ik niet onder controle heb. In dit geval ben je aan het einde van een goede ronde, en opeens word je geblokkeerd en krijg je een straf. Het systeem is verkeerd!"

Zondag

Zo start Pérez dus wederom vanuit de achterhoede tijdens de race van zondag, want dit keer zal hij zich terug moeten vechten vanaf P15. De Mexicaan is hoopvol dat hij de schade kan beperken. Toch baalt hij van het huidige systeem van de FIA, een systeem dat volgens de Mexicaan niet werkt. "We gaan het proberen. Het is alleen frustrerend dat er geen goed systeem is, en we dit soort omstandigheden niet meenemen in de beslissingen." Het gat met Verstappen is al bijna 70 punten en dreigt dit weekend meer te worden.