Lars Leeftink

Vrijdag 30 juni 2023 18:32 - Laatste update: 18:35

Carlos Sainz heeft zich vrijdag als derde gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk die op zondag verreden gaat worden. De Spanjaard moest Max Verstappen en Charles Leclerc voor zich laten gaan.

Sainz moest in Verstappen en Leclerc dus zijn meerdere erkennen, maar was achteraf wel tevreden met zijn kwalificatie en die van Ferrari. "Het was een goede ronde. Ik denk dat we als team een sterke kwalificatie hadden en ik heb het gevoel dat we progressie hebben geboekt. We zitten ook wat dichter in de buurt van Max dan dat we verwacht hadden tijdens de kwalificatie, dus over het algemeen moeten we tevreden zijn."

Zaterdag

Voor nu is de startsituatie voor zondag duidelijk. De vraag is nu hoe Ferrari richting de zaterdag zal gaan. Voor nu denkt Sainz niet dat Verstappen bij te halen is. "Nee, we hebben een lang weekend voor de boeg. We hebben ons in een goede positie gebracht voor de zondag en we gaan proberen een podiumplek te pakken met beide auto's en morgen gaat een nieuwe dag worden met andere weersomstandigheden. Het zal een ander beeld gaan geven en we moeten gefocust blijven." Sainz weet echter ook dat Ferrari niet veel meer aan de auto kan doen. "We zitten in Parc Ferme, dus we kunnen niet veel aan de auto doen richting zaterdag. We gaan naar de kleinste details kijken om te zien of we nog ergens kunnen verbeteren. Wellicht kunnen we nog een tiende pakken, maar de omstandigheden zullen morgen sowieso anders zijn dan vandaag."