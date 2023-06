Lars Leeftink

Vrijdag 30 juni 2023 15:16 - Laatste update: 17:00

Het sprintraceweekend in Oostenrijk is vrijdagmiddag begonnen met negen coureurs die onderdelen van hun motor vervangen zagen worden en Oscar Piastri die zijn versnellingsbak heeft verwisseld. Voor onder meer Nyck de Vries en Max Verstappen was het raak wat betreft de motor. Er volgen voor al deze coureurs echter geen gridstraffen.

Bij Verstappen heeft Red Bull Racing besloten de Energy Store en Control Electronics te vervangen. Aangezien dit pas voor de eerste keer is dit seizoen volgt er geen gridstraf. Ook De Vries moet er in Oostenrijk qua Energy Store voor het eerst aan geloven. In beide gevallen lijkt het om een geplande wissel te gaan waar geen problemen aan verbonden zijn. Bij Yuki Tsunoda werden zowel de Energy Store als de Control Electronics vervangen, terwijl bij Valtteri Bottas alleen de Control Electronics verwisseld zijn. Voor zowel Tsunoda als Bottas is dit de eerste keer, dus geen gridstraf.

Overige nieuwe onderdelen

Bij Carlos Sainz, Charles Leclerc, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg is er bijna een compleet nieuwe motor geïnstalleerd. Bij Sainz en Leclerc gaat het om de Turbo Charger en MGU-H, terwijl ook hun Exhaust System vervangen is. Bij Magnussen en Hülkenberg is naast de Turbo Charger, MGU-H en Exhaust System ook nog de verbrandingsmotor vervangen. Tot slot Zhou Guanyu en Bottas. Bij Bottas zijn naast de eerder genoemde Control Electronics ook de verbrandingsmotor en Exhaust System vervangen. Zhou ziet zijn Exhaust System en verbrandingsmotor tevens vervangen worden, maar daar blijft het bij. Al deze coureurs doen dat zonder gridstraf te incasseren.

Dan is er ook nog Oscar Piastri, die als enige dit weekend met zijn team heeft besloten een nieuwe versnellingsbak te nemen. Het is zijn derde, dus ook hij krijgt hier geen gridstraf voor. Zo begint iedereen dus om 17:00 uur zonder gridstraf aan de kwalificatie voor de race van zondag.