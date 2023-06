Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 14:58 - Laatste update: 14:59

Tijdens de eerste en enige vrije training in Spielberg gingen er een aantal coureurs net iets te hard door de pitstraat. De FIA heeft het er niet bij laten zitten en dus volgens er boetes voor de teams van Lewis Hamilton, Fernando Alonso en Lance Stroll.

De eerste training in Spielberg zit erop en hoewel het even leek of Mercedes iets had gevonden, stond Max Verstappen na het vallen de vlag op de Red Bull Ring weer bovenaan. Het opmerkelijk daarvan is dat de teams hun laatste runs op de zachtste compound hebben gereden en Verstappen staat bovenaan met een ronde op de gele band.

Overtredingen

Hamilton was de eerste die een prent kreeg van de autobond. Zo kwam de zevenvoudig kampioen met een snelheid van 80,2 kilometer per uur door de pitstraat daar waar 80 kilometer per uur is toegestaan. Mercedes zal echter niet van het bonnetje wakker liggen, want de FIA heeft een sanctiebedrag van 100 euro uitgedeeld. Lance Stroll kwam met 81,3 kilometer per uur door de pitstraat heen en daarvoor mag Aston Martin 200 euro betalen. Daar bovenop komt ook nog de boete voor Alonso, want die reed met 80,9 kilometer per uur door de pitstraat en krijgt daar een boete van 100 euro voor.