Remy Ramjiawan

Vrijdag 30 juni 2023 11:22 - Laatste update: 11:47

Het was even afwachten of Sergio Pérez wel mee zou gaan doen aan het Grand Prix-weekend in Oostenrijk. De Mexicaan was op donderdag niet aanwezig in Spielberg, maar heeft zich vrijdagochtend gewoon weer gemeld bij het team.

De tiende ronde van het wereldkampioenschap is aangebroken. Het is tevens het tweede sprintweekend van het seizoen. Pérez voelde zich op woensdagavond niet helemaal fit en liet de donderdag in Spielberg aan zich voorbij gaan. Het team liet eerder al weten dat het raceweekend van de Mexicaan niet in gevaar kwam, toch was het nog altijd even afwachten of de 33-jarige teamgenoot van Max Verstappen zich daadwerkelijk zou gaan melden.

Pérez terug in de paddock

Red Bull Racing komt vrijdagochtend met de bevestiging, want het team geeft aan dat Checo zich een stuk beter voelt en dat de zesvoudig Grand Prix-winnaar zijn weg richting de paddock aan het bewandelen is. Het is nog wel een groot vraagteken of de Mexicaan voor de volle honderd procent kan presteren en of hij dus topfit is. Voorlopig is 'Checo' weer bij het team en dat is natuurlijk een goed teken.

Checo is feeling better and ready for quali day! #AustrianGP pic.twitter.com/9PUnSj8P8V — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 30, 2023

Update: Marko geeft oorzaak voor afwezigheid Pérez

Dr. Helmut Marko heeft tegenover Auto Motor und Sport bevestigd dat Pérez last had van een verkoudheid, maar dat hij klaar is om weer deel te nemen aan het Grand Prix-weekend. Mocht Pérez zich om welke reden dan ook afmelden, dan staat volgens de Oostenrijker Liam Lawson klaar als vervanger.