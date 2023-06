Remy Ramjiawan

Christian Horner blikt terug op de aanpak van Red Bull Racing als buitenbeentje van de Formule 1. De Brit vindt die aanpak de ruggengraat van het succes van het team en wijst naar de enige manier om gevestigde namen als Mercedes en Ferrari het vuur aan de schenen te leggen.

Het Oostenrijkse team wist in Canada de honderdste zege uit de geschiedenis van het team bij te schrijven. De renstal kocht in 2004 het team van Jaguar over om zelf een Formule 1-team te starten. In die tijd hebben ze twee periodes van totale dominantie in de sport gehad. Eerst met Sebastian Vettel die tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels won en nu met Max Verstappen die elk van de laatste twee kampioenschappen heeft gewonnen en in een ongelooflijk sterke positie lijkt om er een hattrick van te maken.

In de loop der jaren heeft Red Bull geweldig talent achter het stuur gehad met Verstappen, Vettel, Daniel Ricciardo, Mark Webber en Sergio Pérez. Horner beweert dat de benadering van 'buitenbeentjes' door het team zijn vruchten heeft afgeworpen, en hij heeft het gevoel dat hij het beste kan presteren als hij door onder druk wordt gezet. "Je hebt buitenbeentjes nodig. Soms kunnen ze je leven een beetje ongemakkelijk maken, maar je hebt ze nodig om die grenzen te verleggen", zo legt hij in de Secrets of Success-documentaire van Sky Sports uit. "We zouden nooit, als dochteronderneming van een energiedrankjesbedrijf, in staat zijn geweest om het op te nemen tegen Mercedes-Benz, Ferrari en alle andere fabrikanten door de jaren heen om te bereiken van wat we hebben bereikt zonder die buitenbeentje aanpak."

Niet alleen de aanpak van het team moest anders zijn dan die van de fabrikanten, ook de coureurs moeten, volgens Horner, bepaalde kwaliteiten hebben. "De grote coureurs en de echt competitieve coureurs, degenen die het maken in de Formule 1, moeten een meedogenloosheid en egoïsme in hun karakter hebben, anders zouden ze niet bereiken wat ze voor elkaar krijgen", legt Horner uit. Toch moet de coureur nooit groter worden dan het team: "Ik denk dat het een kwestie is van dat in toom houden. Er is geen ruimte voor dat prima donna-gedrag, want dan wordt hij groter dan het team."