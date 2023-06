Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 15:59 - Laatste update: 16:02

Regerend wereldkampioen Max Verstappen gaat in Oostenrijk op jacht naar zijn 42e zege. De race in Spielberg zal dit jaar voor het eerst zonder Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz worden verreden en Verstappen legt in de persconferentie voorafgaand aan de race uit wat dat voor hem betekent. Ook richt de kampioen zich tot de Orange Army, die dit weekend in groten getale zal komen opdraven.

Op de Red Bull Ring zal aankomend weekend de tiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 zich voltrekken. Het weekend zal overigens boordevol actie zitten, want het is niet een traditioneel raceweekend, de tweede sprintweekend staat namelijk voor de deur. Dat betekent minder voorbereidingstijd voor de renstallen, want die moeten het gaan doen met slechts één vrije training. Met minder voorbereidingstijd en de voorspelde regenbuien lijkt er dus een interessant raceweekend aan te komen.

Mateschitz

Het wordt de eerste keer dat Red Bull in Oostenrijk gaat racen zonder oprichter Mateschitz aan hun zijde. "Ik denk dat we al een aantal Grands Prix zonder Dietrich hebben gereden en je moet er gewoon mee omgaan. We racen om hem trots te maken en om zijn nalatenschap te eren. We genieten er altijd van om hier te zijn en we willen natuurlijk winnen", zo luidt de doelstelling.

Toch zal een overwinning met de beperkte trainingstijd geen gemakkelijke opgave zijn. "In een sprintweekend kan er veel goed gaan, maar ook veel verkeerd gaan. Je weet dat het hectisch kan worden. Dus we kunnen speculeren, maar we komen er op zondag wel achter", zo laat Verstappen het allemaal op zich af komen.

Orange Army

Afgelopen seizoen waren er wat ongeregeldheden in Oostenrijk op de camping en Verstappen richt zich dan ook tot de Orange Army: "Niet te dronken worden en ga lekker de race kijken en ervan genieten. Het is goed om ze te zien, ook al dat oranje naast de baan is heel gaaf. Voor hen is het ook leuk, want waar je ook zit op deze baan, je kunt het circuit goed zien."