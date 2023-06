Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 14:49

De 28-jarige Nyck de Vries heeft ook kennis genomen van de woorden van Helmut Marko, die moest toegeven dat Christian Horner misschien wel gelijk had in zijn bezwaar tegen de komst van de Nederlander naar AlphaTauri. De Vries kent geen vlekkeloze start van zijn debuutjaar in de koningsklasse en reageert in De Telegraaf op de uitspraken van de Red Bull-adviseur.

Onlangs werd bekend dat de teambaas van Red Bull Racing geen voorstander was voor de komst van De Vries naar AlphaTauri. De Nederlander had zijn plekje bij het zusterteam van Red Bull verworven door het optreden tijdens zijn invalbeurt op Monza. Daar wist hij in de Williams van Alexander Albon punten mee naar huis te nemen en diverse teams hadden interesse in de voormalig Formule E-kampioen. Uiteindelijk waren een aantal gesprekken met Marko voldoende om de Oostenrijkers over de streep te trekken, maar in 2023 vallen de prestaties nog wat tegen.

'Rookie heeft drie jaar nodig in de Formule 1'

AlphaTauri-teambaas Franz Tost beschermde onlangs nog zijn coureur door te stellen dat een rookie zo'n drie jaar de tijd nodig heeft om op niveau te komen binnen de Formule 1. Het bewijs zit namelijk in de andere AlphaTauri, want ook Yuki Tsunoda kende een rommelig begin in zijn debuutjaar. Wel heeft de Japanner er in 2023 een schepje bovenop gedaan, want de enige twee punten die de renstal in het huidige seizoen heeft weten binnen te halen, komen op naam van Tsunoda.

De Vries over kwakkelende vorm

De Vries legt in de krant uit dat hij erop is gebrand om de leiding van Red Bull te gaan overtuigen. "Ik denk dat doctor Marko het zal appreciëren als ik hem het tegendeel kan bewijzen. Dat is aan mij. Dit hoort ook bij Formule 1. Het draait om prestaties, dat is niet van vandaag of gisteren. Zo werkt het in deze wereld en daar ben ik ook op voorbereid. Wat dat betreft, is het dus geen verrassing. Aan mij de taak om het zo goed mogelijk te doen op het circuit, ook dit weekeinde weer. Daar focus ik me op. Dat is ook het enige waar ik invloed op heb", aldus de Nederlander.