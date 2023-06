Remy Ramjiawan

Donderdag 29 juni 2023 15:16 - Laatste update: 15:22

De FIA heeft voorafgaand aan het sprintweekend in Oostenrijk de regels omtrent het gebruik van de banden aangepast om een 'onbedoeld gevolg' te voorkomen. In Spielberg vindt het tweede sprintweekend van het jaar plaats en de autobond heeft geleerd van de eerste keer dat de nieuwe opzet werd toegepast in Azerbeidzjan.

Het sprintweekend in 2023 ziet er net iets anders uit dan in voorgaande jaren. Zo vindt er op vrijdag een vrije training plaats en later op de dag de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag. Op zaterdag is het dan tijd voor een tweede kwalificatiesessie genaamd: Sprint Shootout. Vervolgens vindt op zaterdagmiddag dan de sprintrace plaats. Met de nieuwe opzet heeft elke race zijn eigen kwalificatie, maar de FIA heeft de regels omtrent het gebruik van de banden aangescherpt.

Maas in de wet

De oorspronkelijk regels omtrent de banden voor het sprintweekend lieten namelijk nog een maas in de wet open. De regels stelden namelijk dat iedere coureur verplicht was om een nieuw setje mediumbanden te gebruiken voor SQ1 en SQ2. In SQ3 was een nieuw setje soft de verplichting. Toch waren er enkele teams die er vanuit gingen dat ze die derde kwalificatiesessie nooit zouden halen en die verplichte set softbanden dus al eerder in het weekend hadden gebruikt. Yuki Tsunoda was één van die coureurs en wist in Bakoe niet door te stoten naar de laatste kwalificatiesessie en dus was het plannetje geslaagd. Lando Norris voerde hetzelfde kunstje uit, maar hij ging wel door naar SQ3. De Brit besloot echter niet te gaan rijden in die sessie, want hij had simpelweg geen nieuw setje rood meer over. Wel werden de intermediates overwogen, maar die zijn er uiteindelijk nooit ondergeschroefd.

Aanpassing

Racedirecteur Niels Wittich heeft echter in zijn event notes laten weten dat bovenstaande dus niet meer mogelijk is. "Om het onbedoelde gevolg te voorkomen, dat het dus in bepaalde situaties in de sprintevenementen aantrekkelijk zou zijn om op een droge baan met intermediates rond te rijden, wordt de volgende wijziging aangebracht in artikel 30.5.h van het Formule 1-sportreglement. In de periode SQ3 van de sprint shootout mag maximaal één set droogweerbanden worden gebruikt en dit mag alleen een set van de zachte specificatie zijn", zo laat Wittich weten. Hierdoor mogen er dus ook gebruikte softbanden worden ingezet. Negen van de tien teams hebben voor de wijziging gestemd.