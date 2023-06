Lars Leeftink

Donderdag 29 juni 2023 13:49

Helmut Marko is van mening dat Max Verstappen, die al meerdere records op zijn naam heeft staan in de sport, wel degelijk bezig is met de records in de Formule 1 en ze het liefst zou 'vermorzelen'. De Oostenrijkse adviseur van Red Bull Racing ziet daarnaast een duidelijk verschil tussen Verstappen en Sebastian Vettel.

In de podcast The Inside Line zegt Marko dat de Oostenrijker bij het oprichten van het team nooit had verwacht dat ze zoveel kampioenschappen zouden winnen en in 2023 al op 100 zeges in de Formule 1 zouden staan. "We hadden nooit gedacht dat we de honderd overwinningen zouden halen. Toen Dieter Mateschitz het team van Jaguar kocht, een middenmoter, hebben we het er gewoon op gegokt. We hoopten misschien ooit een race te winnen."

Verschil Vettel en Verstappen

Naast Verstappen heeft Red Bull nog een andere coureur gehad die net zo succesvol was: Vettel. De Duitser werd tussen 2010 en 2013 vier keer achter elkaar kampioen bij Red Bull, iets waar Verstappen nu ook op jaagt. Marko ziet verschillen tussen beide coureurs. "Bij Verstappen gaat alles van nature voor mijn gevoel. Vettel was daarentegen erg gericht bezig met alle details en met de data. Hij plande alles goed in en bereidde alles netjes voor. Ik denk dat Verstappen de dingen met een groter gemak doet dan Vettel, meer van nature. Het zijn allebei geweldige coureurs natuurlijk, maar daar zit het voornaamste verschil."

Records Verstappen

Verstappen is volgens Marko het perfecte voorbeeld van hoe Red Bull vanuit de eigen opleiding en Toro Rosso coureurs wil opleiden voor het grote team. De Nederlander, inmiddels tweevoudig wereldkampioen, zegt zelf niet al te veel te geven over de records die hij aaneen aan het rijgen is. Marko denkt dat Verstappen er wel degelijk mee bezig is. "Verstappen motiveert het team erg om te blijven presteren. Hij zegt altijd niks te geven om records, maar hij kent ze allemaal uit zijn hoofd en is er zeker mee bezig. Hij wil de records niet alleen verbreken, maar vermorzelen."