Jordy Stuivenberg

Woensdag 28 juni 2023 16:44

Het Silly Season is in volle gang, met Lewis Hamilton als belangrijke speler in de Formule 1. Tekent hij bij of vertrekt hij bij Mercedes? Ook IndyCar-coureur Alex Palou mengt zich graag in de stoelendans, maar de Spanjaard heeft haast.

Palou staat bekend als een van de grootste talenten in de IndyCars. Hij won meteen het kampioenschap toen hij instapte bij het team van Chip Ganassi en zou dit jaar best eens zijn tweede titel binnen kunnen halen. Desondanks is hij pas 26, dus hij heeft nog een heel raceleven voor zich. De tijd begint echter te dringen, want Palou heeft voor volgend seizoen een contract getekend bij McLaren Racing.

Artikel gaat verder onder video

In dat contract zou volgens de Indianapolis Star een clausule zijn opgenomen die hem de mogelijkheid biedt om alsnog de overstap naar de Formule 1 te maken. Dat contract moet dan wel voor eind juli getekend zijn. Het management van Palou is dan ook al bij diverse Grands Prix gespot en volgens de Amerikaanse krant werden er in Barcelona gesprekken gevoerd met verschillende teams. Zij noemen AlphaTauri en Williams als mogelijke bestemmingen.

Palou lijkt voor zijn Formule 1-debuut niet direct een overvloed aan keuzes te hebben, in ieder geval niet als het gaat om absolute topteams. Hij zou desondanks graag de overstap naar de koningsklasse van de autosport maken. “Ik zou graag een stoeltje bemachtigen, maar als er geen beschikbaar is, dan mag ik niet klagen. Het gaat hier (in IndyCar, red.) heel erg goed, dus ik ben blij”, vertelt hij in een interview met El Confidencial.

“Op dit moment is er niet veel beweging, maar dat kan zomaar veranderen in de toekomst. Misschien ook niet, misschien blijft alles wel zoals het is”, gaat hij verder. Ook over de kansen bij AlphaTauri is hij realistisch: “Red Bull heeft nu iets wat ze vorig jaar niet hadden: een goede coureur in Super Formula. Liam Lawson doet het daar heel erg goed. Maar je weet het nooit.”