Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Oostenrijk

Maandag 26 juni 2023 19:46

De Formule 1 gaat zich opmaken voor ronde tien van het wereldkampioenschap dat dit weekend in Spielberg zal gaan plaatsvinden. Het circus is met de race in Oostenrijk weer op Europese bodem en dat betekent dat de aanvangstijden weer iets meer in lijn liggen, met wat de meeste mensen gewend zijn. GPFans heeft het programma van de diverse zenders op een rijtje gezet.

Op de Red Bull Ring zal het kampioenschap vervolg krijgen en het is de eerste race van de double header, die volgende weekend eindigt op Silverstone. Max Verstappen staat bovenaan het lijstje van meeste overwinningen in Oostenrijk, met drie zeges. Charles Leclerc wist echter de editie van vorig jaar te winnen, maar de huidige wagen lijkt daartoe nog niet in staat te zijn. Lewis Hamilton heeft in Canada wederom het podium bereikt en hoopt op een gelukje in Oostenrijk en Fernando Alonso is nog altijd op zoek naar zijn 33 zege.

F1 TV Pro

Het wordt een bomvol weekend in Spielberg, want niet alleen de Formule 1 komt in actie. Ook de Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup zijn aanwezig in Oostenrijk. Het levert het volgende schema op:

Donderdag 29 juni 17:30 uur - 17:55 uur Weekend warm-up Vrijdag 30 juni 09:55 uur - 10:40 uur F3 Training Vrijdag 30 juni 11:05 uur - 11:50 uur F2 Training Vrijdag 30 juni 13:30 uur - 14:30 uur F1 Training Vrijdag 30 juni 15:00 uur - 15:30 uur F3 kwalificatie Vrijdag 30 juni 15:55 uur - 16:25 uur F2 kwalificatie Vrijdag 30 juni 16:30 uur - 16:55 uur Voorbeschouwing kwalificatie Vrijdag 30 juni 17:00 uur - 18:00 uur F1 Kwalificatie Vrijdag 30 juni 18:00 uur - 18:30 uur Nabeschouwing kwalificatie Vrijdag 30 juni 18:30 uur - 19:15 uur Porsche Supercup training Zaterdag 1 juli 10:00 uur - 10:45 uur F3 Sprintrace Zaterdag 1 juli 12:00 uur - 12:44 uur F1 Sprint Shootout Zaterdag 1 juli 13:45 uur - 14:35 uur F2 Sprintrace Zaterdag 1 juli 15:00 uur - 15:30 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 1 juli 15:50 uur - 16:26 uur F1 voorbeschouwing Sprintrace Zaterdag 1 juli 16:30 uur - 17:30 uur F1 Sprintrace Zaterdag 1 juli 17:30 uur - 18:00 uur F1 nabeschouwing Sprintrace Zondag 2 juli 08:25 uur - 09:15 uur F3 hoofdrace Zondag 2 juli 09:55 uur - 11:00 uur F2 hoofdrace Zondag 2 juli 11:40 uur - 12:15 uur Porsche Supercup race Zondag 2 juli 14:00 uur - 14:55 uur Voorbeschouwing race F1 Zondag 2 juli 15:00 uur - 17:00 uur Grand Prix van Oostenrijk Zondag 2 juli 14:00 uur - 14:55 uur Nabeschouwing race F1

Viaplay

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 heeft uiteraard ook weer een planning. De tijden van de sessies zijn uiteraard hetzelfde als bij F1 TV, maar de Zweedse streamingdienst biedt net iets andere content dan haar tegenhanger van de sport zelf. Daarnaast wordt ook het Formula Regional European Championship uitgezonden. De volledige programmering is in de tabel onder deze tekst te zien.

Vrijdag 30 juni 13:20 uur F1 Training Vrijdag 30 juni 14:40 uur FRECA: Spa-Francorchamps race 1 Vrijdag 30 juni 15:45 uur F2 kwalificatie Vrijdag 30 juni 16:40 uur F1 Kwalificatie Zaterdag 1 juli 09:20 uur FRECA: Spa-Francorchamps race 2 Zaterdag 1 juli 09:50 uur F3 Sprintrace Zaterdag 1 juli 11:40 uur F1 Sprint Shootout Zaterdag 1 juli 13:35 uur F2 Sprintrace Zaterdag 1 juli 14:55 uur Porsche Supercup kwalificatie Zaterdag 1 juli 15:55 uur F1 Sprintrace Zondag 2 juli 08:15 uur F3 hoofdrace Zondag 2 juli 09:45 uur F2 hoofdrace Zondag 2 juli 11:30 uur Porsche Supercup race Zondag 2 juli 13:55 uur Grand Prix van Oostenrijk

Ziggo Sport

De voormalig rechtenhouder van de Formule 1 in Nederland zal ook de nodige aandacht aan de koningsklasse schenken. Zo zal op vrijdag het Race Café te zien zijn en op zondag wordt er ook een voor- en nabeschouwing om de Grand Prix van Oostenrijk heen gebouwd.

Vrijdag 30 juni 22:30 uur Ziggo Sport Race Café Vrijdag 30 juni 23:45 uur Formule 1: GP van Oostenrijk Kwalificatie (samenvatting) Zaterdag 1 juli 18:30 uur Formule 1: GP van Oostenrijk F1 Sprint (samenvatting) Zaterdag 1 juli 15:00 uur Porsche Supercup kwalificatie (Ziggo Racing) Zaterdag 1 juli 20:45 uur Indycar: Mid-Ohio Sports Car Course Kwalificatie (Ziggo Racing) Zondag 2 juli 11:35 uur Porsche Supercup Series: Spielberg Race Zondag 2 juli 14:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Voorbeschouwing Zondag 2 juli 17:00 uur Ziggo Sport Race Café: De Nabeschouwing Zondag 2 juli 20:00 uur Indycar: Mid-Ohio Sports Car Course

NOS

De publieke omroep richt zich op zondag ook op alle gebeurtenissen uit de Formule 1 en zal de race in Spielberg nabespreken om 18:11 uur op NPO 1.

Zondag 2 juli 18:11 uur NOS Formule 1: GP van Oostenrijk

Goedemorgen GPFans

Goedemorgen GPFans is zondag 2 juli om 10:00 uur terug met een live-voorbeschouwing op de Grand Prix van Oostenrijk. Naast presentator Sebastiaan Kissing zijn ook Asian Formule 3-kampioen Joey Alders, Red Bull simulator-rijder Rudy van Buren en IMSA-rijder Renger van der Zande te zien. Het belooft weer een bomvolle aflevering te worden die te zien is op het YouTube-kanaal van GPFans.