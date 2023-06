Hill betwijfelt intenties Red Bull met Ricciardo: "Is hij er alleen voor de camera's?"

Jordy Stuivenberg

Damon Hill vraagt zich af hoe realistisch het is dat Daniel Ricciardo hoopt op een terugkeer als coureur bij Red Bull Racing. De wereldkampioen van 1996 denkt zelfs dat Ricciardo alleen is aangetrokken om zijn ding te doen voor de camera’s.

De Australiër vertrok bij Red Bull Racing om successen na te jagen bij Renault en McLaren, maar kwam van een koude kermis thuis. Sterker nog: McLaren betaalde miljoenen om hem eerder te kunnen dumpen. Ricciardo hoopt in 2024 weer te kunnen racen, of dat nu is bij Red Bull of bij AlphaTauri. Hij lijkt klaar om elke strohalm van Red Bull aan te grijpen.

Hill betwijfelt of Red Bull zijn ex-coureur met hetzelfde plan een tweede kans heeft gegeven als reserverijder. De Brit ziet ook dat hij goed in de markt ligt en wellicht vooral vanwege zijn populariteit is binnengehaald. “Het is het verhaal van de verloren zoon. Hij vertrok, dacht dat het gras elders groener was en kwam erachter dat het niet zo was. Daniel had een ellendige tijd bij McLaren en het lijkt erop dat Red Bull hem nu overeind wil helpen.”

“Ze willen zijn talent terug naar voren halen, dat is zeker mogelijk. Hij doet echter ook veel PR-werkzaamheden, dus ik vraag me weleens af of hij er niet alleen voor de camera’s is. Ik hoop dat hij diep van binnen nog steeds die gemotiveerde coureur is, die zichzelf wil bewijzen en kan laten zien wat hij in zich heeft", sluit hij zijn interview met Express Sport af.