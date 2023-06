Vincent Bruins

Zondag 25 juni 2023 09:37 - Laatste update: 09:53

De twaalfde ronde van het negende seizoen van het Formule E-wereldkampioenschap speelde zich afgelopen nacht Nederlandse tijd af in Portland, Oregon aan de westkust van de Verenigde Staten. Waar de elektrische klasse normaal gesproken op stratencircuits rijdt, vond deze race plaats op de permanente baan Portland International Raceway dat we kennen uit de IndyCar. Envision-Jaguar-coureur Nick Cassidy vocht vanaf P10 naar voren om de Portland E-Prix op zijn naam te schrijven.

Na de kwalificatie werden de DS Penske-auto's van Stoffel Vandoorne en Jean-Éric Vergne uit de resultaten geschrapt en moesten de race vanuit de pitstraat beginnen. Ze zouden RFID-apparatuur (radio-frequency identification) hebben gebruikt om live data van andere teams te stelen en dus kreeg de Franse renstal een recordboete van €25.000. Beide coureurs lieten op sociale media weten dat de straf niet op de juiste manier was gecommuniceerd en dat er nooit data was gestolen, maar dat het alleen camera's waren waarop ze konden zien welk team op welke band reed. Volgens Vandoorne doet elk ander team dat ook op verschillende manieren.

Artikel gaat verder onder video

Pech voor Merhi en Müller crasht

Jake Dennis in de Andretti-Porsche ving de Portland E-Prix aan vanaf pole position. Omdat Portland International Raceway zo'n snel circuit is, moest er veel energie worden gespaard en dus bleef het gehele veld steeds dichtbij elkaar. Cassidy pakte eventjes de leiding over, totdat hij voor het eerst de attack mode activeerde. Nissan-coureur Norman Nato kwam op de eerste plek terecht, toen de Safety Car op de baan kwam voor de gestrande Mahindra van Roberto Merhi. Niet veel later zorgde Nico Müller voor de tweede neutralisatie na een flinke klapper. Aan ABT CUPRA legde hij uit geen remmen meer te hebben. Cassidy had de leiding weer teruggepakt, net voordat er met de gele vlaggen werd gezwaaid.

Cassidy verslaat Dennis en Da Costa

Porsche-coureur António Félix da Costa ging het gevecht aan om de eerste positie met Cassidy, gevolgd door Dennis. Cassidy nam een kleine voorsprong en Dennis passeerde Da Costa voor de tweede plaats in de laatste ronde. Er was voor de Brit echter net niet genoeg tijd om de Nieuw-Zeelander aan te vallen en zo won Cassidy voor de derde maal dit seizoen. Dennis werd dus tweede op drie tienden van een seconde achterstand en behoudt de leiding in het kampioenschap met één punt voorsprong. Mitch Evans en Sébastien Buemi maakten vanaf P20 en P16, respectievelijk, allebei een goede inhaalrace mee en werden vierde en vijfde achter Da Costa. Sam Bird was als zevende over de streep gekomen, maar kreeg een tijdstraf voor het van de baan duwen van een concurrent, waardoor Robin Frijns opschoof naar de tiende plaats om voor de tweede keer dit seizoen in de punten te finishen.

Ongeluk met pole position

"Ik heb het de afgelopen jaren goed gedaan in Amerika. Ik hou ervan om hier te racen," legde Cassidy, die vorig seizoen nog won in New York City, uit na afloop van de race in Portland. "Het was een leuke wedstrijd. Het was spannend. De jongens waartegen we racen zijn de besten. Jake deed het geweldig in de kwalificatie, maar ik denk dat hij een beetje ongeluk had met het feit dat hij vanaf pole startte. Vandaag was niet het soort race om dat te willen. En António is ook altijd fantastisch in dit soort races. Het is spannend, het is leuk, dit is Formule E. Ik zag Mitch op een gegeven moment achter me evenals Sébastien en Sam, en we startten allemaal wat verder naar achteren. Dus mijn dank gaat uit naar Jaguar en Envision Racing. Wat een auto, en wat een powertrain."