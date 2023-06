Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 21:09 - Laatste update: 21:15

Claire Holt, de actrice bekend van onder meer The Vampire Diaries die deze week opzien baarde met haar uitspraken over 'baby' Max Verstappen, heeft gereageerd op haar recente uitspraken. Ze ontving namelijk nogal wat reacties, maar gaat ze alles behalve uit de weg. Ook geeft ze weg wat de achterliggende reden was van deze uitspraken.

Holt kwam deze week, zonder het zelf waarschijnlijk verwacht te hebben, in het nieuws door in een Instagram story waarin ze vragen van fans beantwoorde te reageren op een vraag over de Formule 1. Op de vraag of ze nog steeds naar de Formule 1 kijkt, antwoordde ze het volgende: "Ik hou ervan, maar ik ben het zat dat Max steeds alles wint. Ook denk ik dat hij een humeurige baby is en ik hoop dat Checo [Sergio Pérez] hem inmaakt." Dit kon niet op veel goedkeuring van Verstappen-fans rekenen.

Reactie Holt

Na haar uitspraken vond ze het noodzakelijk om op meerdere reacties te reageren. Ze post vier berichten op haar story op Instagram, waaronder drie berichten waarop ze reacties van Verstappen-fans in beeld brengt en dan zelf reageert op deze reacties. Deze reacties gaan behoorlijk ver. In de video die ze post op haar Instagram story zegt ze het volgende. "Ik kan niet stoppen met lachen over het feit dat jullie het zo serieus nemen dat ik hem een humeurige baby noemde", waarna ze moet lachen. "Ik sta achter wat ik zei. Pérez is een fantastische teamgenoot geweest voor Verstappen. Wat hij hem heeft aangedaan is het gedrag van een baby." De uitspraken hebben waarschijnlijk te maken met de actie van Verstappen vorig jaar in São Paulo, toen hij besloot een teamorder van Red Bull Racing te negeren en Pérez er niet langs te laten na een incident tijden de kwalificatie in Monaco eerder dat jaar. Holt is die actie duidelijk nog niet vergeten.