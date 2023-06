Brian Van Hinthum

Woensdag 21 juni 2023 20:45

De Grand Prix van Japan op het Suzuka International Circuit gaat wellicht in 2024 een compleet andere plek op de kalender te krijgen. De race wordt normaal gesproken ergens aan het einde van de kalender gereden, maar volgens een Japanse politicus gaat de race in 2024 een heel eind naar voren gehaald worden.

De race op het Suzuka International Racing Course is elk jaar één van de favoriete races op de kalender van fans en coureurs. Doorgaans vindt de race vlakbij Nagoya ergens richting het einde van het seizoen plaats. Max Verstappen werd zo bijvoorbeeld in 2022 voor de tweede keer wereldkampioen op Japanse bodem. Dat ging natuurlijk niet helemaal van een leien dakje. Lange tijd leek het onbekend of de Red Bull-coureur daadwerkelijk zijn tweede titel op rij had binnen gehaald, al kwam uiteindelijk toch het goede nieuws binnen.

Nieuwe datum

De kans dat dat in 2024 nog een keer gaat gebeuren, lijkt inmiddels wel een heel stuk kleiner geworden. Volgens Japanse politicus Keiji Furuya gaat de race op Suzuka namelijk een heel stuk naar voren gehaald worden op de kalender van volgend jaar. Op die manier kan de Formule 1 namelijk meteen gehouden worden na de kortgeleden aangekondigde nieuwe Formule E-race. Daarnaast zou het naar voren schuiven van de race kunnen bijdragen aan het verbeteren van de Formule 1-kalender, die nu soms van hot naar her gaat over de wereld. De race zou bijvoorbeeld vlak voor of na de Australische Grand Prix gehouden kunnen worden. Voorlopig is 2024 het laatste jaar dat Japan beschikt over een contract.