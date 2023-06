Lars Leeftink

Woensdag 21 juni 2023 18:17 - Laatste update: 18:20

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, is van mening dat de generatiegenoten van Max Verstappen zich 'ergens moeten schamen' voor het feit dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso momenteel de grootste uitdagers zijn en niet Lando Norris, Charles Leclerc of George Russell.

Tijdens de Grand Prix van Canada had Verstappen voor het eerst in 2023 wat coureurs in zijn buurt. De Nederlander won tot afgelopen weekend elke race die hij op zijn naam schreef met meer dan twintig seconden verschil. Hetzelfde was ook het geval voor Sergio Pérez tijdens zijn twee zeges. Aston Martin, Mercedes en Ferrari kunnen in 2023 niet tippen aan de RB19, maar zaten in Montreal wel wat dichter in de buurt. Fernando Alonso en Lewis Hamilton kwamen op P2 en P3 terecht, op iets meer dan vijf seconden van de Nederlander. Niet eerder in 2023 zaten coureurs zo dicht in de buurt van Verstappen, die uiteindelijk wel won.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe snel kunnen McLaren en Williams weer terugkeren naar hun hoogtijdagen?

Marko over generatiegenoten Verstappen

In gesprek met Het Zwitserse Blick is Marko duidelijk richting de jongere coureurs die momenteel in de Formule 1 rijden. "Ergens moeten de jongeren zich schamen. De twee grootheden die Verstappen als enigen een beetje op de zenuwen kunnen werken zijn samen al over de 80: Fernando Alonso en Lewis Hamilton!" Hiermee doelt de Oostenrijker op de nieuwe generatie, waar Verstappen op de baan eigenlijk amper mee te maken krijgt.

Uitdagers

In 2021 was het namelijk Hamilton die de grootste uitdager van Verstappen was. In 2022 kon Charles Leclerc als enige generatiegenoot het Verstappen een beetje lastig maken, maar dit hield na een paar races al snel op. In 2023 is het niet anders en zijn het dus F1-legendes Alonso en Hamilton die als enige echt in de buurt blijven van Verstappen. Pérez heeft net zoals in 2022 zijn momenten, maar is niet in staat gebleken consistent mee te kunnen in dezelfde auto.