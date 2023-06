Redactie

Hollywood-ster Chris Hemsworth onthult in de Heavyweight-podcast dat hij toch wel een grote fan van tweevoudig kampioen Max Verstappen is. De Australiër had alle Avengers uitgenodigd om de Grand Prix van Japan in 2022 te komen bekijken, het was de race waarin de Nederlander zijn tweede titel wist binnen te slepen.

De link tussen Hemsworth en de Formule 1 is niet zo ver gezocht. De Australiër was namelijk de hoofdrolspeler in de film Rush uit 2013. Daarin vertolkte hij de rol van niemand minder dan James Hunt. Die film was gebaseerd op de rivaliteit tussen de Brit en niemand minder dan Niki Lauda uit de jaren zeventig.

'Ben gek op die Verstappen'

Verstappen heeft inmiddels een grote groep fans over de hele wereld aan zich weten te verbinden en daar hoort Hemsworth dus ook bij. In de podcast vraagt gastheer Jonathan Goldstein of Hemsworth überhaupt iets weet van de Formule 1. "Kijk, de enige die ik ken, is Red Bull. Ik ben gek op die Verstappen", zo antwoord hij. Goldstein: "Wacht, ken je Max?". Waarop de Australiër antwoord: "Ja, bij Marvel kennen we hem allemaal, we hebben Suzuka 2022 bij mij thuis gekeken.".