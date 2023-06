Brian Van Hinthum

Dinsdag 20 juni 2023 14:46

Mercedes beschikt momenteel met George Russell en Lewis Hamilton over twee uitstekende Britse coureurs, waarbij de oudste van het stel momenteel aan de leiding van het wereldkampioenschap gaat. De jongeling denkt echter dat niet Hamilton, maar hij op dit moment de snelste coureur van het tweetal is.

Russell beleeft momenteel een seizoen met de nodige ups en downs in de Formule 1. Waar hij in 2022 vaak geroemd werd om zijn constante prestaties, is het voorlopig wat minder consistent in 2023. Zijn beste finishpositie is op dit moment zijn derde plek in Spanje, waar hij eerder in dat weekend opzien baarde door met teamgenoot Hamilton te botsen in de kwalificatie. Ook in Canada beleefde de jonge Brit geen foutloos weekend. Door een foutje raakte hij de muur en reed hij schade aan zijn Mercedes.

Russell sneller dan Hamilton?

Wonder boven wonder kon hij zijn tocht op het Circuit Gilles Villeneuve in eerste instantie nog wél vervolgen, al moest hij later in de race alsnog noodgedwongen zijn wagen parkeren met problemen aan de remmen. Door de uitvalbeurt kijkt hij inmiddels tegen een achterstand van 37 punten op teamgenoot Hamilton aan. Het weerhoudt Russell er niet van om in gesprek met Sky Sports aan een speciale leugendetector een duidelijk antwoord te geven op de vraag of hij sneller is dan Hamilton: "Ja", klinkt het duidelijke antwoord van de Brit.

Hamilton een 'goed uitziende gast'

De computer bevestigt vervolgens dat Russell de waarheid spreekt en hij dus daadwerkelijk denkt dat hij sneller is dan Hamilton. De Brit kreeg ook nog onder meer de vraag of hij denkt dat hij de knapste man op de grid is, waar hij 'nee' op antwoordt. Daar had de leugendetector echter wel zijn twijfels bij. Russell geeft vervolgens aan dat hij zichzelf wel in de top vijf schaalt met 'goed uitziende gast' Hamilton daar ook in, net als Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz.