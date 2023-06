Remy Ramjiawan

Dinsdag 20 juni 2023 13:17 - Laatste update: 13:50

Enkelvoudig racewinnaar Esteban Ocon is, naar eigen zeggen, klaar voor een strijd om het wereldkampioenschap, nu moet hij nog het materiaal ervoor krijgen. De Fransman is bezig met zijn vierde seizoen bij Alpine en heeft na de derde plek in Monaco de smaak te pakken.

De brigade uit Enstone begon het 2023-seizoen niet zo lekker. Het was zelfs zo erg dat CEO Laurent Rossi aan de bel trok, want in zijn ogen had het team te weinig punten behaald in de eerste paar races van het jaar. De Fransman gaf teambaas Otmar Szafnauer er van langs en stelde dat het niet allemaal zijn schuld was, maar wees wel naar de verantwoordelijkheid. Na die oproep ging het beter met het team, want Ocon wist in Monte Carlo het podium te bereiken.

Artikel gaat verder onder video

'Max doet het geweldig'

In gesprek met DAZN legt Ocon uit, dat wat Sergio Pérez niet lukt, hij wel zou doen: "Ik zie mezelf wel met Verstappen vechten voor een wereldkampioenschap als we dezelfde auto hadden." Het duo kent elkaar daarnaast goed, want tijdens de Formule 3-dagen streden de twee ook met elkaar om de titel, die uiteindelijk naar de Fransman toe ging. Verstappen heeft het voorlopig met Red Bull Racing voor elkaar en dat erkent Ocon dan ook: "Max doet het nu geweldig, hij domineert met de Red Bull."

'Heb altijd in mezelf geloofd'

Toch hoeft hij niet zozeer met de Nederlander te strijden, zolang hij maar een kans heeft om voor een titel te knokken. "Maar het maakt me niet uit met welke coureur. Ik wil vechten voor het kampioenschap. Ik heb altijd in mezelf geloofd. We hebben nog een lange weg te gaan, maar mijn doel is wereldkampioen worden, niets anders." Daarvoor is hij afhankelijk van Alpine en hij heeft vertrouwen in een goede afloop: "Ik weet niet wat de toekomst voor mij in petto heeft. Op dit moment voel ik me erg goed bij Alpine. Ik heb het gevoel dat we vooruitgang boeken en ik heb er alle vertrouwen in."