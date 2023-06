Brian Van Hinthum

Voorlopig lijkt er geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen te staan, al zou daar in de nabije toekomst verandering in kunnen komen door het team van Aston Martin. Zij introduceerden afgelopen weekend de nodige upgrades en volgens Auto, Motor und Sport is het goed mogelijk dat zij het Oostenrijkse team gaan bijhalen.

De Grand Prix van Canada werd zondagavond een prooi voor een soevereine Verstappen. De Nederlander vertrok van pole position, hield Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer écht in zijn spiegel te kijken. Het werd alweer de zesde overwinning van het seizoen voor de man die dit jaar als grote titelfavoriet geldt, terwijl het alweer de achtste Red Bull-zege in evenveel races was. Met de overwinning komt het totale moyenne van de renstal op de magische honderd overwinningen, terwijl Verstappen met zijn 41e overwinning Ayrton Senna weet te evenaren.

Nieuwe upgrades

Hoewel Verstappen dus redelijk onbedreigd kon zegevieren, was het gat met naaste belagers Aston Martin en Mercedes toch een stuk kleiner dan in de races die we daarvoor hebben gezien, zoals Barcelona. Het team van Aston Martin had naar Canada de nodige upgrades voor de groene bolides meegenomen, al lukte het niet goed om veel data te verzamelen en de upgrades te leren begrijpen. De vrije trainingen in Montreal vielen namelijk grotendeels in het water door een probleem met de beveiligingscamera's rond het circuit op vrijdag en de regen op zaterdag.

Strijden met Verstappen?

Toch leek de Aston Martin alweer een stuk sneller dan in Barcelona en het doorgaans goed geïnformeerde AMuS weet na afloop van de race in Canada te melden dat men bij Aston Martin op basis van data uit de windtunnel en simulaties het gevoel heeft dat het team op korte termijn het gat met Red Bull een heel eind zou kunnen verkleinen. De tevredenheid over upgrades is dus groot en de engineers van het team denken dat na Spielberg en Silverstone, wanneer men weer meer tijd heeft gehad het upgradepakket te leren begrijpen, wellicht zelfs Verstappen en Red Bull het vuur aan de schenen kan leggen.