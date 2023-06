Remy Ramjiawan

Ferrari maakte in Canada gebruik van een alternatieve strategie en hoewel er even werd getwijfeld of dit wel de juiste keuze was, kwamen Charles Leclerc en Carlos Sainz op P4 en P5 over de streep. Volgens Sainz wordt Ferrari aangepakt als het op strategisch vlak niet goed gaat, maar blijven de complimenten uit als het wel goed is verlopen.

Van het team van Ferrari is vaak gehakt gemaakt als het neerkwam op de tactische keuzes. Tijdens de kwalificatie in Montreal was Leclerc bijvoorbeeld niet te spreken over de keuzes van zijn team. De Monegask wilde tijdens Q2 direct op de droogweerbanden naar buiten rijden, maar zijn team vond dat geen verstandige beslissing. Uiteindelijk werd de vijfvoudig racewinnaar in die sessie uitgeschakeld en inmiddels is bekend geworden dat het team uit Maranello op dinsdag de kwalificatie nog grondig zal nabespreken.

Strategie

Hoewel het tijdens de kwalificatie wellicht niet van een leien dakje verliep, was dat tijdens de race wel. Leclerc en Sainz waren beiden gestart op de mediumbanden en reden een knappe stint van bijna veertig rondjes. Daardoor hoefde de renstal de coureurs slechts één keer naar binnen te halen en het resultaat was een top vijf klassering voor het duo. Ferrari wordt normaliter door de mangel gehaald als het niet goed gaat en Sainz vindt voor de camera van Viaplay dat er ook complimenten moeten worden uitgedeeld, als het wel volgens plan verloopt.

Ere wie ere toekomt

"Het was perfect. Vandaag zaten we bij het juiste einde met de strategie. Het zou fijn zijn als jullie het team ook eens prijzen als het goed gaat en niet alleen afbranden als het niet goed gaat", zo maakt de Spanjaard zijn statement. De renstal uit Maranello heeft sinds januari een nieuwe teambaas in Frédéric Vasseur gekregen. De pitstops waren een zorgenkindje, maar ook de tactische keuzes lieten in het verleden weleens te wensen over.