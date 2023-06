Remy Ramjiawan

Maandag 19 juni 2023 16:35 - Laatste update: 16:53

Daar waar het bij Max Verstappen allemaal van een leien dakje gaat bij Red Bull Racing, lijkt Sergio Pérez inmiddels te zijn beland in een vormdip. De Mexicaan heeft de laatste drie races niet het podium weten te vinden en dat zorgt voor een flinke deuk in de titelaspiraties van 'Checo'.

Het seizoen begon sterk voor Pérez, want nog niet eerder zat hij zo dicht op het puntenaantal van teamgenoot en klassementsleider Max Verstappen. Toch ging dat niet lang goed, want in Monaco kwam het eerste puntenverlies. Zo vergooide 'Checo' zijn kwalificatie, door in de muur te belanden. Meer dan een zestiende plek in Monte Carlo zat er dan ook niet meer in. De wedstrijd in Barcelona bracht Pérez niet verder dan P4 en in Canada kon hij zich terugknokken naar plek zes. Door de mindere resultaten is de achterstand op Verstappen opgelopen naar 69 punten.

Vormdip

Ondanks de kleine vormdip wijst Helmut Marko in het Algemeen Dagblad nog steeds naar de beste tweede coureur sinds tijden bij Red Bull. "Sergio houdt het toch al twee jaar uit naast Max, wat op zich ook al een prestatie is. Dat is al best lang", zo vertelt de adviseur van het team. Voorgangers Pierre Gasly en Alexander Albon kregen minder lang de tijd naast de Nederlander, tegelijkertijd waren ze ook minder succesvol dan Pérez.

'Snel vorm terugvinden'

Ook Christian Horner laat zich niet gek maken door de mindere fase van de Mexicaan. "Sergio staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap, hij is de enige andere coureur die races heeft gewonnen, naast Max", zo wijst hij naar de feiten. "We moeten hem in deze moeilijke periode blijven steunen en ik weet zeker dat hij snel weer in vorm zal zijn. Wat hij nodig heeft, is één sterk weekend", legt Horner uit. Voorlopig heeft de 33-jarige Red Bull-coureur alleen nog maar weten te winnen op stratencircuits en die komen er voorlopig nog niet aan.