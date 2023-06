Lars Leeftink

Tijdens de persconferentie na de Formule 1 Grand Prix van Canada waren Max Verstappen, Fernando Alonso en Lewis Hamilton lovend over elkaar. De drie wereldkampioenen hopen in de toekomst nog vaker op het podium te eindigen met elkaar en vooral te strijden om zeges en kampioenschappen.

Verstappen voelt zich bevoorrecht om naast Alonso en Hamilton te zitten, coureurs die hij een behoorlijke tijd geleden ook al zag vechten om zeges en kampioenschappen. "Tien jaar geleden stond ik nog niet op de grid, en ik weet nog dat ik die twee toen al in de Formule 1 tegen elkaar zag racen. Dus ik ben natuurlijk erg blij dat ik nu ook in de Formule 1 zit. Tegen hen racen is waarschijnlijk het mooiste wat er is. Als we samen een podium kunnen delen, ik denk dat we dat nu al een paar keer hebben gedaan, dan is dat geweldig. Ik denk natuurlijk wel dat ze van positie willen wisselen. Ik ben op dit moment gelukkig in het midden", sluit Verstappen af met een grapje.

Alonso over Hamilton en Verstappen

Alonso doet voor het eerst sinds jaren weer mee om podiumplekken en kan niet stoppen met glimlachen. "Ik geniet echt van deze gevechten en deze podiumplaatsen. Het gebeurde in Australië en nu hier. Er is veel respect en ook veel talent als je het opneemt tegen Max en Lewis. Je weet dat je geen fout mag maken, want daar profiteren zij van en ze maken geen fout. Dus als je ze wilt verslaan, moet je de snelste zijn om dat gat te dichten. Het is niet iets dat je voordeel oplevert. Het is een heel intens gevecht, heel eerlijk, heel respectvol. Zelfs tijdens de inhaalmogelijkheid die we hadden met DRS, in mijn geval toen ik Lewis passeerde. Je weet je dat je ze kunt vertrouwen: hij [Hamilton] zal hard verdedigen, maar binnen de grenzen. Ik denk dat het hetzelfde is bij de start. Als je vanaf de eerste twee rijen start met deze jongens, dan weet je dat er een gevoel van bewustzijn en respect is dat er soms niet is op andere plekken en met andere coureurs."

Hamilton sluit zich bij Alonso aan

Hamilton haakt als laatste ook nog in. "Ik heb er niet veel meer aan toe te voegen, maar ik ben het met Fernando eens dat het een voorrecht is om het hier op te nemen tegen deze twee coureurs. Ze hebben het ongelooflijk gedaan in hun carrière. Dit is nogal een iconische top drie. Ik weet niet of er ooit eerder zo'n top drie is geweest. Ik geloof het niet. Maar ja, hopelijk komen er meer en hopelijk is er, zoals Fernando al zei, veel respect tussen ons omdat we zo dicht bij elkaar racen en elkaar hebben kunnen vertrouwen. Ik hoop echt dat we op een gegeven moment meer een gelijk speelveld hebben in onze auto's, en dan zullen we denk ik in de toekomst een veel spannendere race hebben."