Brian Van Hinthum

Maandag 19 juni 2023 07:48

Het podium in Canada van zondag leverde een bijzonder plaatje op. Met Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Adrian Newey stond er een bak aan succes op het ereschavot. Alonso en Hamilton bleken na afloop van de sessie zeer goed gemutst en hielden elkaar wat voor de gek in het vierkantje.

De Grand Prix van Canada werd zondagavond een prooi voor een soevereine Verstappen. De Nederlander vertrok van pole position, hield Alonso achter zich tijdens de start en hoefde vervolgens eigenlijk geen moment meer in zijn spiegel te kijken. Het werd alweer de zesde overwinning van het seizoen voor de man die dit jaar als grote titelfavoriet geldt, terwijl het alweer de achtste Red Bull-zege in evenveel races was. Met de overwinning komt het totale moyenne van de renstal op de magische honderd overwinningen, terwijl Verstappen met zijn 41e overwinning Ayrton Senna weet te evenaren.

Groot respect

De wereldkampioen kwam dan ook weinig in beeld, terwijl het daarachter wel interessant was. Alonso en Hamilton vonden elkaar - net als in de goede oude tijd - op de baan en het ervaren tweetal had meerdere mooie gevechten, waarbij uiteindelijk de Spanjaard er als winnaar vandoor ging. Hoewel het tweetal in het jaar dat ze met elkaar bij McLaren reden in 2007 elkaars bloed wel kon drinken, lijkt het respect door de jaren heen enorm gegroeid.

Mooi gesprek

Dat blijkt na afloop van de sessie, wanneer ze toevallig naast elkaar staan in het vierkantje voor de interviews. De vraagsteller attendeert Hamilton op zijn ijzersterke start, waarbij hij meteen Alonso - die vlak naast Hamilton staat - te grazen nam. Hamilton reageert vervolgens: "Zijn reacties zijn wat langzamer, hij begint oud te worden. Het heeft met leeftijd te maken." Alonso vangt de plaagstoot van Hamilton op en reageert lachend: "In Oostenrijk, over twee weken", waarmee hij de Brit waarschuwt voor de volgende race.